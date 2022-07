L'uomo viveva da solo

Un altro dramma della solitudine in Sicilia. Dopo il caso di Vittoria, un’altra persona trovata morta in casa da giorni.

Il dramma a Castelvetrano

Un uomo di 58 anni, Antonio Pecoraro il suo nome, originario di Castelvetrano in provincia di Trapani, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento che si trova in via Pietro Luna.

Non rispondeva al telefono

Secondo quanto ricostruito, il decesso dell’uomo risalirebbe a qualche giorno fa. A chiamare soccorsi è stato un amico del 58enne che avrebbe provato a chiamarlo più volte al telefono senza ottenere risposta. Da qui il sospetto che stesse male.

Gli agenti della polizia locale hanno trovato il corpo riverso sul pavimento dell’appartamento che si trova al secondo piano di uno stabile. Sul posto anche il medico legale che ha accertato il decesso per cause naturali. L’uomo viveva da solo.

Il dramma a Vittoria

Una storia simile a quella avvenuta a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una donna di 75 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Garibaldi. Il suo corpo era in stato di decomposizione e secondo le prime verifiche sarebbe deceduta alcune settimane fa, probabilmente un mese.

La donna viveva sola

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno forzato la porta dell’appartamento e una volta entrati hanno trovato il cadavere. La donna non era sposata. Pare che con lei, ma questo dettaglio non ci è ancora stato confermato, ci fosse anche il suo cane. Sgomento su Facebook e in tanti si chiedono come possa accadere che un’anziana possa morire nel silenzio senza che nessuno la cerchi.

L’uomo trovato morto a Palermo

Giallo a Palermo. E’ di un uomo di origini nord africane il cadavere trovato morto in un’automobile in piazza Giachery a Palermo. Il corpo è in stato avanzato di decomposizione. Da una prima ispezione sul corpo non mostra segni di aggressione. Il magistrato di turno ha comunque disposto l’autopsia. Il cadavere è posizionato sul sedile lato passeggero reclinato di una vecchia Ford Ka parcheggiata in un piccolo slargo prima delle pompe di benzina, alle spalle dell’entrata della stazione della metro. L’auto è intestata una donna. In corso i rilievi della polizia scientifica, che sta pure acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sono arrivati i sanitari del 118, alcune volanti e gli agenti del commissariato Libertà.

Nessuna ipotesi da scartare

Al momento non si esclude nessuna causa del decesso. In corso i rilievi della polizia scientifica, che sta pure acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sono arrivati i sanitari del 118, alcune volanti e gli agenti del commissariato Libertà.