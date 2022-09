Il dramma della solitudine

La chiamavano al telefono e non rispondeva. Ennesimo dramma della solitudine avvenuto a Palermo, in un immobile di via Trabucco, dove una donna di 71 anni è stata trovata morta dopo l’intervento di Vigili del fuoco e Polizia di Stato.

La chiamata al 112 per soccorrere la donna

I familiari hanno provato a rintracciarla ma non rispondeva né al cellulare e nemmeno al citofono di casa. Così si sono rivolti al 112NUE. Dal centralino è stata inviata sul posto, una palazzina di via Trabucco, una via nei pressi dell’ospedale Cervello, una pattuglia della Polizia di Stato e una squadra di vigili del fuoco.

L’amara sorpresa: la donna era morta

I soccorritori sono così entrati nello stabile e, dopo aver aperto la porta d’ingresso, si sono trovati davanti la tragica scena: la donna era morta, probabilmente in seguito a un malore, e quindi per cause naturali. Per la donna non c’era più nulla da fare.

Il medico legale ha restituito la salma

Sul posto poi è giunto il medico legale che, al termine dell’ispezione cadaverica, ha deciso di restituire la salma ai familiari per il funerale.

Episodio simile nel Siracusano

Un uomo di 74 anni, Pietro Cirincione, lentinese, è stato trovato morto nella sua abitazione nelle ore scorse. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, la vittima è deceduta quattro giorni fa, probabilmente dopo essere stata colta da malore. L’allarme è stato lanciato dai vicini che, non avendo più notizie del 74enne, hanno deciso di avvertire i carabinieri. I militari sono riusciti ad entrare nell’appartamento dell’uomo che è stato trovato privo di vita ma l’ispezione cadaverica ha escluso segni di violenze sul suo corpo.

Un uomo morto a Castelvetrano

E ancora, un uomo di 58 anni, Antonio Pecoraro il suo nome, originario di Castelvetrano in provincia di Trapani, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento che si trova in via Pietro Luna. Secondo quanto ricostruito, il decesso dell’uomo risalirebbe a qualche giorno prima. A chiamare soccorsi è stato un amico del 58enne che avrebbe provato a chiamarlo più volte al telefono senza ottenere risposta. Da qui il sospetto che stesse male.