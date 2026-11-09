Residenti: "Una vera vergogna"

Scena surreale questa mattina nella zona pedonale di via Maqueda a Palermo dalla stazione ai Quattro Canti. Un corteo funebre ha percorso quel tratto abbandonato e senza controlli della via centralissima del capoluogo siciliano.

Un ultimo addio a Emanuele Rubino, morto nei giorni scorsi, accompagnato da continui spari di fuochi d’artificio, scooter che seguivano il carro e turisti in fuga impauriti.

Il tutto in pieno giorno come se nulla fosse. “Per circa un’ora quel tratto di via Maqueda è rimasto ostaggio di questo corteo che non credo fosse autorizzato. Tra l’altro ogni 20 metri hanno sparato mortaretti e fuochi d’artificio – racconta un testimone – Tutto senza alcun controllo. Con i turisti che fuggivano dai locali mentre stavano facendo colazione. Possibile che in questa città accadano cose di questo tipo. E’ davvero incredibile. In pieno centro. Siamo davvero indignati.

Qui c’è chi può fare quello che vuole senza il minimo rispetto di quanti vivono in questo maledetto tratto di strada, fino a qualche anno fa il centro di Palermo, adesso trasformato nella peggiore periferia del capoluogo. Incredibile. Davvero non ci sono parole per descrivere quanto è successo questa mattina e l’impotenza di dovere subire questi comportamenti che nulla hanno di civile”.

Per i residenti è chiaro che il corteo funebre non è messo in discussione. Sono le modalità e il gran caos volutamente provocato che ha reso tutto incredibile. “Sembrava una prova di forza per dimostrare chi comanda qua – dicono ancora i residenti – Una mattinata pazzesca”.

La morte di Rubino nei giorni scorsi aveva provocato tanto dolore nei social. Tantissimi i video e i messaggi pubblicati di cordoglio alla famiglia. Tanto dolore e incredulità per la sua scomparsa.

“Una notizia che lascia senza parole e provoca un dolore immenso. La scomparsa di Emanuele Rubino ha suscitato incredulità e commozione in chi lo conosceva e gli voleva bene.

Tra i messaggi di cordoglio emerge quello di una persona che lo conosceva da quando aveva appena 16 anni e che ricorda quanto la vita non sia stata facile per lui. Parole cariche di tristezza, accompagnate da un’amara incredulità: “No, non ci credo, Emanuele. Non ci credo davvero”.

Un dolore difficile da esprimere, soprattutto quando a lasciare questa vita è una persona che si conosce da tanti anni e con la quale si sono condivisi ricordi. Alla famiglia Rubino, ai parenti e a tutti gli amici giungono le più sentite condoglianze. Riposa in pace, Emanuele”.