Caos e traffico in via Ernesto Basile bloccata per il corteo funebre. Si è formato un serpentone di auto che ha dovuto attendere il passaggio del feretro.

Come segnalano alcuni palermitani sono rimasti imbottigliati anche le auto delle forze dell’ordine e le ambulanze che hanno dovuto attendere anche lo scoppio dei fuochi d’artificio.

Proteste dei tanti automobilisti costretti a una lunga attesa.

“Palermo ha veramente raggiunto abissi di degrado inimmaginabili – scrive una donna – A causa di un funerale, evidentemente di qualche personaggio di rispetto, il traffico di via Ernesto Basile è stato bloccato per oltre un’ora, visto che il carro funebre si è piazzato proprio davanti alla chiesa all’angolo con via Re Ruggero, sulla corsia dei bus provenienti da corso Tukory. I comuni mortali aspettano di solito sull’altra corsia. Poi ho assistito al finale: auto ed ambulanza diretta all’Ospedale civico, con lampeggianti accesi, bloccati dal fuoco d’artificio in onore del defunto, proprio accanto al fruttivendolo di via Lodato. Questi sono gesti che raccontano, molto più di un trattato di sociologia, cosa sono la mafia, l’ignoranza, l’inciviltà e perché viviamo in una città alla deriva”.