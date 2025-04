E’ il giorno dell’apice del dolore e dell’incredulità. Misilmeri si sveglia ancora avvolta nell’innaturale silenzio ormai giunto al suo terzo giorno. Un silenzio calato quando la bara della giovanissima Sara è giunta in Paese con un cortei funebre che ha attraversato parte della provincia.

La famiglia, gli amici, il Paese ma anche tutta la società civile oggi si stringe a sara campanella la giovanissima vittima dell’ennesimo femminicidio.

La camera ardente

Ieri è la Chiesa delle Anime Sante ad accogliere il feretro di Sara 24 ore prima del rito funebre. Dalle 10,30 la camera ardente della giovane vittima di femminicidio è rimasta aperta a chiunque volesse passare a darle un saluto.

Una volta che la bara è entrata in chiesa la famiglia ha voluto riunirsi per un momento privato di preghiera. In chiesa sono entrati gli scout del gruppo di Misilmeri. In tanti sono arrivati da Palermo e dai comuni vicini per dare un ultimo saluto alla ragazza, tanti hanno voluto lasciare un pensiero sulla bara di Sara, strappata troppo presto alla vita, drammaticamente, senza un motivo, senza una colpa se non quella di essere una donna libera.

Per tutto il giorno si è assistito ad un lungo serpentone di persone in attesa di poter entrare. In tanti non la conoscevano neanche ma hanno sentito il bisogno di esserci.

Oggi i funerali celebrati dall’Arcivescovo Lorefice

Oggi è il giorno dei funerali della giovane che si tengono nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri. Sono fissati per le 10,30. A presiedere la messa funebre l’arcivescovo Don Corrado Lorefice. E’ attesa una vera e propria folla tanto che il comune, oltre a dichiarare il lutto cittadino (dichiarato, peraltro dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla per tutti i comuni dell’intera provincia), ha dovuto organizzare un vero e proprio piano straordinario del traffico.

Il piano straordinario del traffico

Un avviso informa che si possono lasciare le autovetture in via Pellingra (nello spazio dove solitamente viene allestito il circo) o presso l’Area Artigianale da dove viene garantito un servizio navetta da e verso il Viale Europa – in prossimità della Caserma dei Carabinieri – da dove a piedi si può raggiungere la Piazza.