In tutto 4 veicoli danneggiati in via conte Federico

C’è anche la vettura di un uomo imparentato con un uomo delle forze dell’ordine fra le aiuto andate distrutte nel corso di un incendio questa notte a Palermo. Sono andate distrutte in totale sette auto di cui due di persone imparentate con appartenenti alle forze dell’ordine.

E proprio da questi due veicoli, uno in particolare, sarebbero partite le fiamme che poi si sono propagate alle altre due auto posteggiate accanto. E’ accaduto in via conte Federico, l’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 4. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Le verifiche sulle cause

Ad essere intervenuti anche i vigili del fuoco dell’Nbcr, la squadra del nucleare, biologico, chimico e radioattività. Si stanno effettuando delle verifiche per provare a capire le cause dell’incendio. Non sono state rilevate delle tracce evidenti di innesco ma bisognerà comunque escludere il dolo. L’Nbcr valuterà se sul posto vi sono tracce di liquido infiammabile con l’apposita strumentazione.

L’origine del fuoco

Stando ai primissimi accertamenti pare che l’incendio sia partito da due delle quattro auto e che le fiamme nella loro propagazione abbiano danneggiato altri due veicoli accanto. E le due auto da cui sono partite le fiamme apparterrebbero a parenti di esponenti delle forze dell’ordine.

Notte di fuoco anche in provincia

E’ stata un’altra notte di incendi a catena di auto a Partinico, nel Palermitano, e questa volta c’è una svolta sulle indagini. E’ in stato di fermo, infatti, il presunto piromane. Si tratterebbe di un 40enne con una sfilza di precedenti. A lui polizia e carabinieri sarebbero riusciti a risalire dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza delle aree in cui si sono verificati i roghi. Ovviamente la sua posizione è al vaglio e si presume che possa essere la stessa persona che qualche notte fa aveva allo stesso modo appiccato 4 diversi incendi in una manciata di ore. Il movente potrebbe essere quello del vandalismo fine sé stesso, frutto anche di uno stato di disagio dell’attentatore.

