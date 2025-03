Continua l’escalation di furti alle attività commerciali. Oltre al centro Wind situato nella zona residenziale della città, un altro colpo è stato messo a segno nel cuore del centro storico. Questa volta i malviventi hanno preso di mira un mini market gestito da un commerciante di origine bengalese in via Roma.

La vetrina e la porta di ingresso del negozio sono state completamente distrutte, probabilmente con l’uso di una mazza. L’episodio si aggiunge ad una lunga serie di spaccate che negli ultimi tempo stanno creando una crescente preoccupazione tra i commercianti e i residenti della città.

L’intervento del vicepresidente della prima circoscrizione

Sulla vicenda è intervenuto Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, che ha espresso la sua preoccupazione sulle ripetute vicende: “Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, i furti con spaccata continuano a verificarsi senza sosta, specialmente nelle zone centrali come via Roma, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Abbiamo più volte sollecitato una maggiore sorveglianza notturna, ma purtroppo questo governo non sembra in grado di garantire la sicurezza di cui i cittadini palermitani hanno bisogno.”

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per individuare i responsabili del furto in via Roma. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire dettagli per identificare i colpevoli.

L’aumento dei furti sul territorio cittadino sta creando un vero e proprio allarme soprattutto tra i commercianti. A poca distanza di tempo, un altro colpo è stato commesso in via Ausonia. In questo episodio, i ladri hanno utilizzato un’auto rubata come ariete, lanciandola contro la vetrina del negozio fino a sfondarla completamente. Un volta all’interno, hanno rubato smartphone e accessori per un valore ancora in fase di quantificazione.

Il precedente furto con spaccata al Gattopardo Coffee Break

I precedenti sono numerosi. Da ultimo i ladri sono entrati nella notte portando via un bottino di 800 euro. Un colpo da alcune centinaia di euro quello messo a segno al Gattopardo Coffee Break da due malviventi nella notte tra sabato e domenica. Il locale, situato in via autonomia siciliana nei pressi della fiera del mediterraneo, ha subìto danni di alcuni migliaia di euro con la sottrazione di un registratore di cassa di ultima generazione al cui interno erano contenuti circa 800 euro tra banconote e monete.

Sul caso sta indagando la polizia che ha acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel bar.

Il colpo messo a segno da due complici

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte e, con un leggero ritardo, si è attivato anche il sistema nebbiogeno sebbene non abbia scongiurato l’offensiva dei ladri. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena: i due ladri hanno prima danneggiato la saracinesca, poi hanno rotto l’interruttore per riuscire ad alzarla e infine, hanno sfondato a calci la porta a vetri. Uno dei due, è entrato all’interno afferrando la cassa automatica e in pochi secondi si sono dati alla fuga.

Dopo il colpo, si vede dalle immagini, i due sono saliti su uno scooter probabilmente elettrico e si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Danni ancora da quantificare

Il titolare è in attesa di capire l’entità esatta dei danni e ha già chiamato alcuni professionisti per sistemare l’ingresso del locale evitando di interrompere la sua attività. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi per cercare impronte digitali e altri elementi digitali e altri elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.