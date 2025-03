Ladri in azione nel punto vendita Wind di via Ausonia a Palermo. I malviventi la scorsa notte hanno spaccato la vetrata del negozio di telefonia e hanno portato via diversi cellulari.

Oltre ai danni per gli smartphone e tablet rubati il conto è molto più salato per via dei danni al negozio. Sull’ennesima spaccata indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ce ne sono diverse nel tratto di strada pieno di attività commerciali.

Furto con spaccata al Gattopardo Coffee Break

Sono entrati nella notte portando via un bottino di 800 euro. Un colpo da alcune centinaia di euro quello messo a segno al Gattopardo Coffee Break da due malviventi nella notte tra sabato e domenica. Il locale, situato in via autonomia siciliana nei pressi della fiera del mediterraneo, ha subìto danni di alcuni migliaia di euro con la sottrazione di un registratore di cassa di ultima generazione al cui interno erano contenuti circa 800 euro tra banconote e monete.

Sul caso sta indagando la polizia che ha acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel bar.

Il colpo messo a segno da due complici

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte e, con un leggero ritardo, si è attivato anche il sistema nebbiogeno sebbene non abbia scongiurato l’offensiva dei ladri. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena: i due ladri hanno prima danneggiato la saracinesca, poi hanno rotto l’interruttore per riuscire ad alzarla e infine, hanno sfondato a calci la porta a vetri. Uno dei due, è entrato all’interno afferrando la cassa automatica e in pochi secondi si sono dati alla fuga.

Dopo il colpo, si vede dalle immagini, i due sono saliti su uno scooter probabilmente elettrico e si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Danni ancora da quantificare

Il titolare è in attesa di capire l’entità esatta dei danni e ha già chiamato alcuni professionisti per sistemare l’ingresso del locale evitando di interrompere la sua attività. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi per cercare impronte digitali e altri elementi digitali e altri elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.

Rapine violente e furti arrestati due minorenni di 15 anni a Palermo

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il tribunale per i minorenni nei confronti due minori palermitani, entrambi di 15 anni, uno dei quali si trovava in comunità.

Uno dei due minori è accusato di due rapine consumate ed una tentata, perpetrate tra il 5 dicembre 2024 ed il 4 Gennaio 2025 ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino di Palermo. Il 5 dicembre il minore avrebbe minacciato con un bastone i dipendenti di una farmacia riuscendo, così, a impossessarsi di circa 350 euro. Il 4 gennaio 2025, invece, avrebbe minacciato con una pistola semiautomatica i dipendenti di un esercizio commerciale portando via 2100 euro. Lo stesso 4 gennaio, minacciando con una pistola il titolare di un esercizio commerciale, avrebbe tentato una rapina fallita per la reazione della vittima.

L’altro giovane risulta essere indagato anche per una rapina commessa ai danni di un fattorino della società Glovo il 13 giugno 2024, in zona Mondello, al quale avrebbe portato via 90 euro. Ad entrambi i minori, inoltre, vengono contestati alcuni episodi di furto commessi a Menfi lo scorso 29 dicembre: 5 tentati furti in concorso su autovettura, un furto consumato in concorso presso un esercizio commerciale ed una rapina tentata in concorso nel corso della quale la vittima è stata aggredita e picchiata ferocemente “in quanto aveva con sé solo pochi spiccioli” ed ha subito la frattura delle ossa nasali.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato “San Lorenzo”, e dall’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Menfi per i reati commessi nel territorio di loro competenza.