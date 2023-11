Dopo un inseguimento bloccato dalla polizia

Gli agenti di polizia hanno arrestato un ragazzo di 15 anni che insieme ad un complice ha commesso il furto all’Arenella a Palermo di uno scooter Piaggio Liberty. Le volanti Libertà e Mondello sono riuscite ad intercettare i due a bordo di due scooter mentre stavano portando via la moto.

La fuga e l’inseguimento

Non appena si sono accorti di essere stati scoperti hanno abbandonato il motociclo, cercando di fuggire a folle velocità. Gli agenti sono riusciti a bloccarli e arrestare uno dei due giovanissimi. L’altro è tuttora ricercato. Il ragazzo trasferito e rinchiuso nell’istituto minorile Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.

Sventato altro furto

Ad essere stato sventato anche un altro furto a Palermo. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno fermato in tempo un 22enne originario del Bangladesh. Era stato visto aggirarsi di notte in via Bruna Boldrini, nella zona dell’ex manicomio di via La Loggia. Guardava all’interno delle auto posteggiate, probabilmente per rubarne una. Il giovane è stato denunciato per possesso di grimaldelli e ricettazione. Il 22enne, con precedenti penali per furti e ricettazione, trovato in possesso di grimaldelli e chiavi “modificate”. Addosso aveva anche dei documenti rubati. L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte quando un cittadino residente in zona ha chiamato il 112 dopo aver notato il bengalese in atteggiamenti sospetti. Nella zona, da mesi, si sono verificati diversi furti d’auto segnalati alle forze dell’ordine. Ad oggi però non sono stati individuati i responsabili.

Serie di danneggiamenti ad auto

C’è una recrudescenza di episodi di microcriminalità anche in centro storico a Palermo. In queste ore l’ennesimo raid si è verificato nella zona di piazza Sant’Anna dove già ad ottobre si registrarono diversi casi un giorno dietro l’altro di furti all’interno delle auto. Questa volta le auto prese di mira erano parcheggiate in via Cantavespri. In realtà molto spesso è più il danno all’auto che quel che può ricavare il ladro. Il titolare del B&B ha raccontato quel che è successi a propri clienti: “Hanno rotto il vetro della vettura di un cliente. Hanno preso una piccola busta con dentro la carta di circolazione. Se la trovate in giro nella zona di via Roma a Palermo, altezza del supermercato Lidl, contattatemi. È una Mercedes classe C francese”.

Like this: Like Loading...