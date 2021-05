Indagini in corso

Furto all’interno degli uffici anagrafici del comune di Bagheria (Pa) che oggi non potranno rilasciare certificazioni anagrafiche.

Rubati pc e cellulari

I furti hanno riguardato gli uffici Cambio domicilio e Immigrazione dove sono stati trafugati alcuni pc e un telefonino, i ladri poi si sono introdotti nell’ufficio archivio dei servizi demografici dove non è stato portato via nulla.

Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori dell’effrazione. Fondamentali le analisi delle telecamere di video sorveglianza.

La nota del Comune

“Si comunica che oggi, 21 maggio, gli uffici dei Servizi Demografici per tutta la mattina non potranno erogare servizi: non si potranno rilasciare certificazioni anagrafiche almeno sino a quando saranno presenti a palazzo Ugdulena le Forze dell’Ordine che stanno eseguendo le indagini e i rilievi per un nuovo furto che si è verificato nella notte”.

Ad aprile un altro episodio

Ad aprile presi di mira questa volta gli uffici dei tributi dove sono stati trafugati alcuni computer. Qualcuno si è introdotto al piano terra dell’edificio comunale di corso Umberto I per intrufolarsi in tre diversi uffici al settore tributi da dove hanno portato via dei pc. Intanto l’amministrazione comunale si sta muovendo non solo per implementare la video-sorveglianza ma anche per pendere in considerazione la sorveglianza armata.