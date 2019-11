E' accaduto a Palermo in piazza Don Bosco

Per il furto di una bicicletta elettrica, a Palermo, è finito in manette un ragazzo di diciotto anni. Con lui sono stati denunciati tre minorenni. La polizia è intervenuta dietro segnalazione di un cittadino che aveva notato i quattro giovani armeggiare sul mezzo parcheggiato nei pressi di piazza Don Bosco.

In via San Lorenzo una prima volante ha intercettato un giovane, a bordo di una bicicletta, corrispondente perfettamente alle descrizioni ricevute dalla Centrale Operativa; questi alla vista degli agenti si è dato alla fuga, ma dopo pochi metri, con una brusca frenata è caduto a terra impattando su una vettura in sosta; rialzatosi è poi fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

La bicicletta, recuperata è risultata forzata e con il cilindretto danneggiato. Quasi contemporaneamente, un altro equipaggio della Polizia ha bloccato un giovane in piazza Vittorio Veneto ed altri due in viale Del Fante, tutti minori e tutti corrispondenti alle descrizioni degli autori del furto diramate dalla Centrale Operativa.