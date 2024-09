I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 37enne, palermitano con l’accusa di furto aggravato. Durante un servizio notturno i militari della stazione di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del centro di stoccaggio dei rifiuti.

Beccato in flagranza di reato

I militari avrebbero dapprima osservato a distanza l’indagato, il quale avrebbe scavalcato il cancello d’accesso dell’area di deposito, con un secchio ed un tubo, per poi forzare il serbatoio di un camion in sosta ed iniziare a estrarre il carburante. I carabinieri sono intervenuti bloccando l’uomo che stava rubando il combustibile da un mezzo di proprietà della società che si occupa della raccolta dei rifiuti.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese.

Spaccata al bar Il Golosone di piazza Castelnuovo

I ladri hanno messo a segno un furto in centro a Palermo. I malviventi sono entrati nel bar Il Golosone, in piazza Castelnuovo. Due giovani a volto coperto sono entrati nel locale portando via il registratore di cassa con circa mille euro e la macchina del ginseng. I due giovani sono riusciti a spaccare la vetrina con un piede di porco. Uno indossa un cappellino e un altro il casco. La denuncia è stata presentata dal titolare agli agenti di polizia che indagano.

Furto in un supermercato e gelateria in via Aurispa e via Scobar, indagini

I ladri sono entrati due notti fa anche in un’altra gelateria e in un supermarket a Palermo. Il primo colpo in via Aurispa dove è stata divelta la saracinesca e portati via i soldi in cassa nel supermercato e alcuni generi alimentari e alcolici. Il bottino è da quantificare. Altro colpo al gelatiere in via Scobar. In questo caso i ladri hanno portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi i casi hanno raccolto le denunce dei titolari e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Furti in due bar in via Lancia di Brolo e in via Monfenera

Ladri in azione nel locale Stancampiano in via Lancia di Brolo a Palermo. Nel corso della notte è stata divelta la saracinesca e i malviventi ha portato via il registratore di cassa e una macchinetta cambiamonete. Nel corso dell’irruzione sono state manomesse anche alcune slot machine. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Altro colpo nel bar Marsicano in corso Tukory ad angolo con via Monfenera. Anche in questo caso i ladri hanno prelevato soldi che erano tenuti in cassa. Non una grande cifra. In questo caso le indagini sono condotte dalla polizia. In entrambi i casi sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

