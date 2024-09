I ladri sono entrati la scorsa notte in una gelateria e in un supermarket a Palermo. Il primo colpo in via Aurispa dove è stata divelta la saracinesca e portati via i soldi in cassa nel supermercato e alcuni generi alimentari e alcolici. Il bottino è da quantificare. Altro colpo al gelatiere in via Scobar. In questo caso i ladri hanno portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi i casi hanno raccolto le denunce dei titolari e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Furti in due bar in via Lancia di Brolo e in via Monfenera

Ladri in azione nel locale Stancampiano in via Lancia di Brolo a Palermo. Nel corso della notte è stata divelta la saracinesca e i malviventi ha portato via il registratore di cassa e una macchinetta cambiamonete. Nel corso dell’irruzione sono state manomesse anche alcune slot machine.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Altro colpo nel bar Marsicano in corso Tukory ad angolo con via Monfenera. Anche in questo caso i ladri hanno prelevato soldi che erano tenuti in cassa. Non una grande cifra. In questo caso le indagini sono condotte dalla polizia. In entrambi i casi sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Il furto al bar Rosanero

Furto al bar Rosanero in via XX Settembre a Palermo. I ladri hanno divelto la porta d’ingresso e hanno portato via i soldi che c’erano in cassa e le mance dei camerieri.

Sono state portate via anche alcune bottiglie di liquori.

Sul furto al locale indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e fatto intervenire la scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Furto al ristorante Putia in via Principe di Granatelli

Ladri in azione a Palermo nel ristorante A Putia in via Principe di Granatelli. Sono entrati forzando l’ingresso e hanno passato al setaccio il locale portando via il registratore. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori.

Il furto da Salumeria Alcolica

Furto in un ristorante a Palermo. I ladri si sono introdotti nei locali della Salumeria Alcolica di via Alloro, nel centro storico. Hanno forzato la saracinesca e si è introdotto nella parte nuova del ristorante, quello con la pizzeria take away, aperta da pochi mesi. Hanno portato via il registratore di cassa con poco denaro. Ma il danno fatto, fra saracinesca, impianto elettrico compromesso e registratore di cassa, è notevole.

Colpo da “Sapurito”

I ladri hanno messo a segno un furto nel ristorante a Palermo. Hanno divelto la saracinesca del locale Sapurito in via Principe di Villafranca. Sono stati portati via alcuni prodotti e il registratore cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il furto al lido Vetrana

Tre uomini con il volto coperto hanno messo a segno un furto al lido Vetrana a Trabia (Palermo). Tre uomini a volto coperto sono riusciti ad entrare nel bar e hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Tentato furto al Marea Beach

Tentato furto nel lido Marea Beach a Trabia. Tre uomini incappucciati sono entrati nella struttura balneare, hanno forza l’ingresso del bar. Una volta dentro i ladri si sono accorti che c’era il sistema di videosorveglianza e sono fuggiti via. Lo stesso titolare negli anni scorsi aveva subito il danneggiamento di un lido balneare sempre a Trabia. Le fiamme avevano danneggiato la struttura.

Furto al Civico, rubata macchinetta del caffè e fornetto

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. I ladri sono entrati nel padiglione 11 nel reparto di Chirurgia Vascolare. Hanno rovistato negli armadietti di medici e infermieri e portato via una macchinetta del caffè e un forno a microonde. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri.

Furto nella camera mortuaria dell’ospedale Civico

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. Questa volta i ladri hanno messo a segno un colpo nella camera mortuaria del nosocomio. È stata portata via una macchinetta del caffè che si trovava nella stanza degli impiegati. Sul colpo indagano i carabinieri.