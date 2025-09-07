Furto con spaccata in viale delle Alpi a Palermo. I ladri hanno preso di mira l’esercizio commerciale Morini Rent, agenzia di noleggio per auto e furgoni.

E’ stata forzata la vetrina e i malviventi si sono introdotti dentro portando via materiale da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona per risalire agli autori.

Furto con spaccata nel ristorante Magna Roma a Palermo

Ladri in azione nel ristorante Magna Roma a Palermo a due passi da piazza Castelnuovo in pieno centro. Qualcuno la scorsa notte ha sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale portando via il registratore di cassa e generi alimentari e bottiglie. Il bottino è ancora da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza non sono del locale ma anche degli esercizi attorno per risalire agli autori.