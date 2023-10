Hanno tentato di rubare un profumo in un negozio di via Ruggero Settimo a Palermo e minacciato la commessa che si è accorta del furto. Due uomini grazie all’allarme lanciato dalla donna sono stati arrestati.

Sono accusati di avere commesso altri furti ai danni di altri commercianti. Addosso avevano altra merce risultata rubata.

Gli indagati, che sono accusati di rapina aggravata e furto, avrebbero provato a togliere il dispositivo antitaccheggio dalla confezione di profumo e anche minacciato una dipendente, che però ha segnalato l’episodio.

Sono arrivati gli agenti del commissariato Centro e le volanti che, grazie alla dettagliata descrizione fornita dai dipendenti e da testimoni dei due banditi, sono riusciti ad individuarli e bloccarli.

L’arresto del ladro acrobata

Arrestato un ladro acrobata. Era entrato in un appartamento con l’intenzione di svaligiarlo, ma non aveva fatto i conti con la padrona di casa che ha iniziato a urlare mettendolo in fuga e attirando l’attenzione dei vicini. I carabinieri hanno arrestato in via Selinunte, in zona piazza Lolli, intorno alle 13 di oggi, un giovane accusato di tentato furto che successivamente ha rischiato di essere linciato dalla folla. “Non scappo ma non mi deve colpire”, ha detto il ragazzo, ripreso in un video, a una donna che cercava di picchiarlo con un utensile da cucina.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe arrampicato per raggiungere il suo obiettivo, un appartamento al primo piano, insieme a una ragazza che a differenza sua è riuscita a fuggire. All’interno c’era una donna che, uscendo dalla cucina, si è trovata di fronte al giovane e ha iniziato a gridare per costringerlo alla fuga. Alcuni vicini, sentendo le urla, sono intervenuti riuscendo a bloccare il giovane per affidarlo a una pattuglia dell’Arma in attesa di disposizioni da parte della Procura.

Pochi giorni fa furto in corso Tukory

Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa in corso Tukory. Una donna ha subito un furto in appartamento mentre si trovava in bagno per farsi una doccia. Il ladro, arrampicandosi da un condizionatore, ha raggiunto l’abitazione ed è riuscito a rubare due pc, denaro contante e quattro hard disk che contenevano le foto di famiglia. “Là dentro ci sono tutte le foto dei nostri figli, dei parenti, delle ricorrenze. Non ho più un’immagine dei miei tre figli”.

