Ennesimo furto di cavi di rame a Palermo

Pozzetti forzati, cavi tranciati e illuminazione carente: rubati cavi di rame in via Giuseppe Bennici. E’ la condizione riscontrata da Amg Energia, società partecipata del Comune di Palermo che si occupa di energia, che sta effettuando tutte manovre del caso per il ripristino dell’illuminazione pubblica. Il furto di cavi di rame ha comportato la manomissione dell’apparato, che a sua volta ha determinato lo spegnimento di metà dei punti luce nella zona di Corso dei Mille. Nelle prossime ore verrà presentata una denuncia contro ignoti, mentre si è già provveduto alla messa in sicurezza dell’area.











Altri furti in città

Un episodio analogo si è verificato una settimana fa nella borgata di Acqua dei Corsari. Gli impianti di illuminazione, che erano stati danneggiati nelle vie Padre Massimiliano Kolbe, Ettore Li Gotti, Ammiraglio Cristodulo, Piano del Fico e Giuseppe Rovella (circa 40 punti luce) sono già stati ripristinati.

Amg Energia ribadisce sempre la necessità di allertare le forze dell’ordine ed il numero verde della società, 800136136, per segnalare qualsiasi attività sospetta sugli impianti.

Furto di cavi di rame sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, carreggiate al buio

Un altro furto di cavi di rame ha interessato l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo il mese scorso. I ladri hanno rubato i fili elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica nel tratto in prossimità dello svincolo per Marina di Cinisi, lasciando completamente al buio sia la carreggiata principale che le strade laterali. I tombini di cemento sono stati aperti, le canaline sono state divelte, i cavi sono stati tranciati e sono stati abbandonati tra i rovi. Il cancello della cabina dell’alta tensione è stato aperto.

La zona, attraversata quotidianamente da residenti, turisti e pendolari diretti verso la località balneare di Torre Pozzillo, è risultata estremamente pericolosa – hanno detto i residenti – soprattutto nelle ore notturne. La mancanza di illuminazione ha rappresentato un rischio concreto per la sicurezza stradale, con possibilità di incidenti anche gravi. Il furto ha compromesso inoltre l’illuminazione di un ampio tratto dell’autostrada.