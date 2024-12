I carabinieri della stazione di Capaci hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo che cercato di mettere a segno un furto nel ristorante Solart Village. Nel locale negli ultimi mesi sono stati messi a segno 9 furti dal 1 novembre 2024 all’8 dicembre 2024.

L’uomo al Pagliarelli

Stanotte l’uomo è entrato nel locale di via Portofino, ma i proprietari, allertati dal sistema di allarme, e l’intervento dei carabinieri hanno sventato il furto. Il palermitano è stato portato nel carcere Lo Russo Pagliarelli di Palermo, in attesa della direttissima.

Furto con spaccata alla Rinascente di via Roma, ladri in fuga con gioielli e abiti

Furto con spaccata nel negozio della Rinascente in centro a Palermo. I ladri sono entrati nel negozio in via Roma. Con un’auto hanno divelto la saracinesca in piazza San Domenico e poi sono entrati spaccando la vetrina. E’ stato preso di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri.

Spaccata una vetrina in una gelateria in via Amari, ladri in azione e bottino di 3000 euro

Ladri in azione in una gelateria in via Emerico Amari a Palermo. E’ stata spaccata la vetrina della gelateria “Frisku”, nella zona pedonale a pochi metri dall’ingresso del porto. I malviventi si sono impossessati della cassa dell’attività commerciale, dandosi alla fuga subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Il bottino ammonterebbe ad almeno tremila euro. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto e hanno avviato le indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.

Il furto in un ristorante

Furto con spaccata in un ristorante a Palermo. I ladri hanno danneggiato la vetrina e si sono portati via alimenti e bibite per diverse centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno nella zona dell’ospedale Policlinico in via Del Vespro nel ristorante Top Bistrot.