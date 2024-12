Il racconto

Ancora un furto con scasso nel centro storico di Palermo. Questa volta ai danni della Caffé del Kassaro di corso Vittorio Emanuele, una delle più antiche con quasi 100 anni di attività. Attorno alle due di notte uomini avrebbero fatto irruzione all’interno del locale commerciale distruggendo la saracinesca e portando via la cassa con all’interno poche centinaia di euro.

Il racconto del titolare Carlo Gionti

Carlo Gionti, titolare della caffetteria, ha raccontato l’accaduto a BlogSicilia.it. “Alle 6 del mattino – inizia il giovane imprenditore – i miei dipendenti si sono accorti che la saracinesca del locale era completamente distrutta. Di corsa, quasi in pigiama, sono corso in azienda”. Dopo l’arrivo, l’amara sorpresa. “Hanno rubato – continua a raccontare Gionti – la cassa automatica, al suo interno c’erano pochi euro ma il danno complessivo supera i 10mila euro. Ho sporto denuncia. Non mi sento sicuro e tutelato. Da mesi evito di uscire nel centro storico per paura, e come me ci sono tanti ragazzi che rimangono a casa. Siamo lasciati completamente allo sbando – denuncia l’uomo – le forze dell’ordine non esistono. Il furto è avvenuto alle 3 del mattino e fino alle 6 non è passata nessuna volante in corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro storico. Nonostante abbia chiamato le forze dell’ordine alle 6, non è arrivato nessuno prima di mezz’ora. Nonostante questi episodi siano sempre più frequenti non c’è stata nessuna azione risolutiva da parte dello Stato e dalle forze dell’ordine. Non dobbiamo permettere a questi criminali di tarpare le ali ai giovani che vogliono fare impresa, se al posto mio ci fosse stato un ragazzo con un’azienda in fase di start-up, con un danno del genere avrebbe potuto benissimo chiudere”.

Like this: Like Loading...