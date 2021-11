Futsal serie C1, Palermo C5 sconfitto di misura in casa dello Sporting Alcamo

Edoardo Ullo di

15/11/2021

Ancora una sconfitta per i rosanero Palermo C5 generoso ma Alcamo più lucido e cinico sotto porta Il team guidato da Zapparata adesso è terzultimo in classifica Continua il momento no del Palermo Calcio A5. La compagine rosanero, infatti, è costretta a rimandare il ritorno alla vittoria uscendo sconfitta in casa dello Sporting Alcamo nell’ottava giornata del girone A del campionato di futsal di serie C1. Prosegue, dunque, il periodo nero: la vittoria in campionato manca all’appello dalla prima giornata. Palermitani, adesso, terzultimi con sei punti – gli stessi del Mazara – con due lunghezze di vantaggio sul Partinico, fanalino di coda. Inizio di marca rosanero La squadra guidata dal tecnico Zapparata inizia il match con lo Sporting Alcamo col piglio giusto, come testimoniano i primi 10′ con diverse azioni ben costruite dagli ospiti. Ma Adamo infila la difesa con una conclusione deviata Dopo le prime rotazioni, però, sono i padroni di casa a salire in cattedra trovando, a seguito di una ripartenza, il gol del vantaggio firmato da Adamo con una conclusione deviata, l’ennesima di questo avvio di stagione. Gol sbagliato, gol subito, Palermo punito ancora Il Palermo C5 non ci sta e cerca subito di reagire, sfiorando in un paio di occasioni il pareggio. Ma, come recita il noto assioma del mondo del calcio, gol sbagliato, gol subito: lo Sporting Alcamo, qualche minuto dopo l’occasione sfumata dai rosanero, si invola in contropiede trovando il raddoppio con Emmolo. Reazione nella ripresa La musica cambia radicalmente nella ripresa: il Palermo, che aveva chiuso in affanno la prima frazione di gioco, sembra letteralmente rigenerato. La squadra rosanero, infatti, sin dalle battute iniziali, scende in campo pigiando il piede a martello sull’acceleratore. Preludio al gol che riapre la partita, rete che arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato: lo schema provato in allenamento trova piena attuazione con la bomba di Sgarlata che porta il Palermo Calcio A5 sul 2-1. Alcamo cinico Neppure il tempo di gioire e il Palermo viene ancora sorpreso dagli alcamesi che trovano la rete del 3-1 con Castrogiovanni. Forcing finale degli ospiti che viene premiato col 3-2 siglato da Feliciello, tuttavia il tempo stringe così come gli spazi chiusi magistralmente dallo Sporting Alcamo che blocca sul nascere gli ultimi tentativi di rimonta dei rosanero. Prossimo impegno il derby contro gli Eightyniners.

Ancora una sconfitta per i rosanero

Palermo C5 generoso ma Alcamo più lucido e cinico sotto porta

Il team guidato da Zapparata adesso è terzultimo in classifica

Continua il momento no del Palermo Calcio A5. La compagine rosanero, infatti, è costretta a rimandare il ritorno alla vittoria uscendo sconfitta in casa dello Sporting Alcamo nell’ottava giornata del girone A del campionato di futsal di serie C1. Prosegue, dunque, il periodo nero: la vittoria in campionato manca all’appello dalla prima giornata.

Palermitani, adesso, terzultimi con sei punti – gli stessi del Mazara – con due lunghezze di vantaggio sul Partinico, fanalino di coda.

Inizio di marca rosanero

La squadra guidata dal tecnico Zapparata inizia il match con lo Sporting Alcamo col piglio giusto, come testimoniano i primi 10′ con diverse azioni ben costruite dagli ospiti.

Ma Adamo infila la difesa con una conclusione deviata

Dopo le prime rotazioni, però, sono i padroni di casa a salire in cattedra trovando, a seguito di una ripartenza, il gol del vantaggio firmato da Adamo con una conclusione deviata, l’ennesima di questo avvio di stagione.

Gol sbagliato, gol subito, Palermo punito ancora

Il Palermo C5 non ci sta e cerca subito di reagire, sfiorando in un paio di occasioni il pareggio. Ma, come recita il noto assioma del mondo del calcio, gol sbagliato, gol subito: lo Sporting Alcamo, qualche minuto dopo l’occasione sfumata dai rosanero, si invola in contropiede trovando il raddoppio con Emmolo.

Reazione nella ripresa

La musica cambia radicalmente nella ripresa: il Palermo, che aveva chiuso in affanno la prima frazione di gioco, sembra letteralmente rigenerato.

La squadra rosanero, infatti, sin dalle battute iniziali, scende in campo pigiando il piede a martello sull’acceleratore.

Preludio al gol che riapre la partita, rete che arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato: lo schema provato in allenamento trova piena attuazione con la bomba di Sgarlata che porta il Palermo Calcio A5 sul 2-1.

Alcamo cinico

Neppure il tempo di gioire e il Palermo viene ancora sorpreso dagli alcamesi che trovano la rete del 3-1 con Castrogiovanni. Forcing finale degli ospiti che viene premiato col 3-2 siglato da Feliciello, tuttavia il tempo stringe così come gli spazi chiusi magistralmente dallo Sporting Alcamo che blocca sul nascere gli ultimi tentativi di rimonta dei rosanero.

Prossimo impegno il derby contro gli Eightyniners.