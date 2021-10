grandi manovre verso le comunali 2022

Oltre agli ospiti nazionali, a “Futura“, la scuola under 30 ideata da Davide Faraone, che parte oggi, venerdì 29 ottobre, dalle ore 14, e si concluderà domenica 31, si alterneranno sul palco anche alcuni esponenti della politica, dell’associazionismo, delle professioni, imprenditori e sindacalisti siciliani. Tra i partecipanti di quest’anno anche Ugo Forello, ex candidato sindaco ed ex M5S, tra i fondatori di Addio Pizzo, ora consigliere comunale del gruppo “Oso”.

Grandi manovre verso le Comunali 2022

Ma c’è anche Michele Cimino, attuale presidente dell’azienda trasporti di Palermo Amat; Totò Orlando, presidente del consiglio comunale di Palermo (recentemente condannato ad un anno e mezzo di carcere, pena sospesa, per tentata concussione).

E c’è anche uno dei fedelissimi del sindaco Leoluca Orlando: l’ex assessore alla Mobilità ed ex presidente della Gesap Tullio Giuffrè, docente di ingegneria dei trasporti all’Università Kore di Enna. Chissà cosa ne pensa il Professore, anche alla luce del recente patto tra i renziani e Miccichè. Grandi manovre verso le Comunali del 2022? Chissà.

Gli altri partecipanti

Presenti inoltre Filippo Tripoli, giovane sindaco di Bagheria, Lillo Firetto, ex sindaco di Agrigento, consigliere comunale, Valeria Ajovalasit, presidente Arcidonna, Rossana Titone, giornalista, Giuseppe Bruno, avvocato, ex assessore regionale alla famiglia, Salvatore Nasca, imprenditore, Fausto Torta, medico, Dionisio Giordano sindacalista, Guido Galipò, avvocato.

Hanno già detto sì Rula Jebreal, Mara Carfagna, Elena Bonetti, Teresa Bellanova, Luciana Lamorgese, Emma Bonino, Paolo Del Debbio, Marco Bentivogli, Pietro Ichino, Marco Fortis, Chicco Testa, Nino Cartabellotta, Giovanni Fiandaca, Antonio Decaro.

Il programma di oggi, 29 ottobre

14:00-14:30 Inizio dei lavori: saluti e introduzione di Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva, e Maurizio Carta, direttore della scuola under 30 “Futura”.

14:30-15:30 “SUD: coesione e innovazione”: lezione di Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale.

15:30-16:30 “CITTÀ: sicurezza e qualità”, lezione di Luciana Lamorgese, ministra degli Interni.

17:00-18:00 PARITÀ: il diritto di scegliere”, lezione di Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la famiglia

18:00-19:00 “CITTÀ: rigenerazione e innovazione”, lezione di Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari

19:00-20:00 “LAVORO: South Working”, lezione di Pietro Ichino, giuslavorista

21:30 Tavoli tematici con gli allievi per il debriefing delle lezioni

Il programma di domani, 30 ottobre

08:30-09:30 “NUOVE ECONOMIE: gli asset produttivi del Sud”, lezione di Marco Fortis, economista

09:30-10:30 “LAVORO: South Working”, lezione di Marco Bentivogli, attivista e sindacalista, fondatore Base Italia

11.00-12:00 “CITTÀ: rigenerazione e sviluppo sostenibile”, lezione di Maurizio Carta, urbanista, architetto e docente universitario

12:00-13:00 “SUD GLOBALE: il Mediterraneo tra democrazie e conflitti”, lezione di Emma Bonino, senatrice Più Europa

15:00-16:00 “INFRASTRUTTURE: connettere l’Italia per accrescere la competitività”, lezione di Teresa Bellanova, viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

16:00-17:00 “SALUTE: una migliore normalità”, dialogo degli allievi con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE

17:30-18:30 “ECOLOGIA: transizione verso il futuro”, lezione di Chicco Testa, manager

18:30-19:30 “ECONOMIA: un nuovo Sud intraprendente”, lezione di Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico

19:30-20:30 “GIUSTIZIA: strategie efficaci per combattere la mafia” , lezione di Nino Caleca, avvocato, componente del Consiglio di giustizia amministrativa

21:30 Attività di dialogo conviviale tra gli allievi, i docenti della scuola e gli ospiti

Il programma di domenica 31 ottobre

09:00-09:30 “SCUOLA: bene comune”, lezione di Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione

09:30-10:30 “GIUSTIZIA: dei diritti e dei processi”, lezione di Giovanni Fiandaca, giurista

10:45-11:45 “COMUNICARE: il ruolo del dibattito pubblico”, dialogo degli allievi con Paolo Del Debbio, giornalista

11:45-12:45 “PARITÀ: il diritto di scegliere” lezione di Rula Jebreal, giornalista, in dialogo con Valeria Ajovalasit, presidente Arcidonna

12:45-13:45 Conclusioni.