“Aboliro’ l’auto di servizio per il prossimo ex presidente dell’Assemblea, che sara’ il sottoscritto”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, dopo l’inchiesta che ha travolto il suo predecessore, Gianfranco Micciche’, accusato di peculato, truffa aggrava e false attestazioni in relazione all’uso dell’auto blu per “interessi privati”, secondo il gip di Palermo. L’ex leader siciliano di FI e’ stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di dimora a Cefalu’.

Galvagno: “Aprirò indagine interna”

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Galvagno assicura che quel taglio all’auto blu sara’ una cosa che disporra’ “subito”. Per l’esponente di FdI, “va condannata ogni azione che lede la dignita’ di questo Parlamento. Apriro’ un’indagine interna e sanzioneremo ogni comportamento non corretto. Dobbiamo ricordarci di rendere conto ai cittadini che ci hanno consentito, con il loro voto, di svolgere un ruolo cosi’ nobile e importante. Di sicuro fatti come questi non aiutano ad avvicinare il cittadino alle istituzioni. Ma la disaffezione nei confronti della politica e’ un fatto che si estende ben oltre i nostri confini. La questione ha un respiro molto piu’ ampio: il mio impegno e’ riavvicinare sempre di piu’ la gente alla politica”.

L’attacco dei 5 stelle

“Io l’auto blu non l’ho mai usata, pur avendola a disposizione. Anche il collega Sunseri non ne ha mai fatto richiesta. Effettivamente il regolamento sull’uso delle auto blu dell’Ars è troppo permissivo. Per questo lo scorso ottobre abbiamo depositato una proposta di modifica in senso molto restrittivo” dice Nuccio Di Paola, vicepresidente dell”Ars e referente regionale M5S per la Sicilia. Anche a lui, in quanto carica istituzionale, spetta la vettura di servizio con autista.

La proposta di legge dei 5 stelle anti auto blu

quella contro le auto blu è una battaglia antica dei 5 stelle che nel tempo sono passati, però, dal niente per nessuno, ad una proposta di regolamentazione che escluse alcune attività e alcune assegnazioni attualmente previste dalle norme regionali. La proposta del M5S prevedeva la soppressione dell’auto riservata agli ex presidenti.

