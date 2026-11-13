Gaspare Borsellino è il nuovo console onorario di Romania a Palermo

Redazione di

13/11/2026

Si consolida il ponte istituzionale, culturale ed economico tra la Sicilia e Bucarest. È stato ufficialmente inaugurato a Palermo il Consolato Onorario di Romania, alla presenza dell’ambasciatrice romena in Italia, Gabriela Dancau, che per l’occasione ha conferito l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, giornalista, imprenditore e fondatore dell’agenzia di stampa Italpress.

Alla cerimonia di apertura della nuova sede hanno preso parte i vertici delle istituzioni nazionali e locali: il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e diversi rappresentanti del corpo consolare.

L’ambasciatrice Dancau: “Palermo e la Sicilia interlocutori di primo piano”

Nel suo intervento, la diplomatica romena ha sottolineato il valore storico e strategico della presenza consolare nel capoluogo siciliano, richiamando anche la figura di Nicolae Balcescu, storico, pensatore politico e protagonista della rivoluzione del 1848, morto in esilio proprio a Palermo nel 1852.

“Ci sono città che occupano un posto particolare nella memoria di un popolo, anche quando si trovano oltre i confini” ha dichiarato l’ambasciatrice Dancau. “Per i romeni, Palermo è una di queste. La sua storia, profondamente europea, custodisce anche una pagina significativa del nostro cammino verso la libertà e l’unità nazionale. È con questa consapevolezza, e con sincera vicinanza alla Sicilia, che torno a Palermo per inaugurare ufficialmente il Consolato Onorario di Romania e conferire l’incarico a Gaspare Borsellino, autorevole giornalista e imprenditore”.

L’apertura degli uffici palermitani, ha poi aggiunto la rappresentante di Bucarest, “costituisce un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza istituzionale romena in Italia e risponde alla volontà di dare al nostro Partenariato Strategico Consolidato una dimensione sempre più concreta e radicata nei territori. Palermo e la Sicilia sono per la Romania interlocutori di primo piano”.

Gaspare Borsellino: “Risponderò a questa fiducia con il lavoro”

Visibilmente onorato per la nomina, il neo console Gaspare Borsellino ha posto l’accento sull’integrazione quotidiana della comunità romena nell’Isola e sulle radici comuni legate all’esperienza migratoria.

“Essere chiamato a rappresentare la Romania in questa città significa ricevere una fiducia che mi onora e alla quale desidero rispondere con il lavoro” ha affermato Borsellino. “La relazione fra Romania e Sicilia vive già nelle nostre città. Vive nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei rapporti di amicizia e nelle famiglie che uniscono i nostri Paesi. Chi ha messo radici qui, conservando un legame profondo con la Romania, conosce meglio di chiunque altro il valore di questa relazione e può aiutarci a farla crescere”.

“Da siciliano, sento vicina l’esperienza di chi lascia il proprio Paese e impara a vivere fra due appartenenze. La nostra storia di emigrazione ci aiuta a comprendere quanto contino il rispetto e la possibilità di sentirsi parte della comunità in cui si vive. È con questa sensibilità che desidero svolgere il mio incarico” ha concluso.

Le reazioni delle istituzioni: cultura, scambi commerciali e gemellaggi

La nascita del nuovo presidio diplomatico è stata accolta con favore dagli esponenti del Governo nazionale, della Regione e del Comune, che hanno evidenziato le ricadute positive sul fronte culturale ed economico.

Per Giampiero Cannella, Sottosegretario alla Cultura) “Con la Romania c’è un rapporto fortissimo che nasce non soltanto dalle comuni origini linguistiche, ma anche da legami culturali. L’apertura di questo consolato aggiunge un pezzo importante con un Paese che è legato a noi da molte tradizioni che affondano le loro radici nella notte dei tempi”.

Il Presidente della Regione Renato Schifani ricorda che “A Palermo risiedono ben 5.000 rumeni, c’è uno scambio commerciale intenso, che funziona, e quindi dobbiamo lavorare perché la Sicilia possa interfacciarsi anche con i vari paesi dell’Est. Il Pil della Sicilia cresce e l’aumento di questi scambi non fa altro che aumentare le esportazioni: questa è la politica che stiamo cercando di adottare per migliorare la situazione che ho trovato”.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla laude alla scelta “Bene hanno fatto il Governo rumeno e l’ambasciata a Roma a disporre questa nuova presenza. I nostri rapporti con la Repubblica di Romania esistono già e sono consolidati anche attraverso un gemellaggio che unisce Palermo a Timisoara. Credo che anche la riconosciuta capacità del nuovo console onorario a Palermo sicuramente produrrà ulteriori frutti in una direzione che già da tempo abbiamo intrapreso”.