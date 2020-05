Il progetto gestito dall'associazione Albero della Vita

Generali con “Ora di Futuro” è al fianco delle scuole e delle famiglie con un sostegno concreto e immediato per garantire la didattica a distanza attraverso formazione per gli insegnanti, contenuti digitali e strumenti per le famiglie.

Con gli insegnanti e le Onlus del progetto “Ora di futuro” sono stati donati 1.000 tablet per garantire ai bambini delle famiglie più in difficoltà lo svolgimento delle lezioni a distanza ed evitare così che l’accesso all’educazione non sia fattore che acuisce la disparità sociale, in particolare in questo momento in cui l’epidemia di Covid-19 potrebbe avere conseguenze anche sui processi alla base delle scelte di istruzione.

L’iniziativa rientra nel Fondo Straordinario Internazionale di Generali: fino a 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza Covid-19. Il Fondo, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia, prevede iniziative immediate, per rispondere velocemente all’emergenza, e di medio periodo, per favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi.

Per sostenere la didattica innovativa Generali Italia, insieme a WeSchool, l’unica piattaforma italiana suggerita dal MIUR durante l’emergenza scuole chiuse, metterà gratuitamente a disposizione di 20.000 insegnanti della scuola primaria i contenuti del progetto “Ora di futuro” e offrire loro la formazione per la gestione delle lezioni a distanza.

“Ora di Futuro”, il progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit – promosso da Generali Italia, The Human Safety Net e la collaborazione delle tre Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e Il Centro per la Salute del Bambino – ha coinvolto già nel primo anno 30.000 bambini in tutta Italia.

Nella scuola primaria: una didattica innovativa per insegnare a fare scelte responsabili e sviluppare nuove competenze “Ora di Futuro” nelle scuole primarie prevede un percorso didattico innovativo e digitale pensato per coinvolgere i bambini attraverso gioco, esperienza e cooperazione, insieme agli insegnanti e con i genitori.

Il programma si articola su tre anni (3°, 4°, 5° elementare) prevedendo un’ “Ora di Futuro” a settimana per ciascuna classe. Tre i temi cardine del progetto, ciascuno dedicato a un anno scolatico: Ambiente per le classi terze, Salute e Benessere per le quarte, Risorse economiche per le quinte. A questi è stato aggiunto un nuovo modulo, “Tempesta”, dedicato alla gestione delle emergenze per aiutare i più piccoli a confrontarsi con la realtà che oggi stiamo vivendo per affrontare l’emergenza Covid-19.

Per i bambini di 0-6 anni: supporto alle famiglie in difficoltà

“Ora di Futuro” sostiene iniziative per le famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni incentrate sull’educazione alla genitorialità.

L’Albero della Vita, Mission Bambini e Centro per la Salute del Bambino sono le tre Onlus scelte dai dipendenti di Generali Country Italia allo scopo di aiutare i genitori a rafforzare le risorse, le capacità e le competenze per offrire ai loro bambini basi più solide alla loro crescita.

Con queste 3 Onlus diamo “Ora di Futuro” supporta 1.300 famiglie in difficoltà e 1.700 bambini da 0 a 6 anni con nuovi servizi utili a fronteggiare l’emergenza.

Viene offerta continuità educativa a favore della genitorialità per la gestione dell’emergenza, con focus sui comportamenti da tenere per la prevenzione sanitaria e in caso di contagio attraverso colloqui telefonici, gruppi WhatsApp, pagine Facebook e piattaforme online. Viene sostenuta la didattica a distanza per i bambini delle famiglie che non hanno a disposizione gli strumenti per poter accedere alla didattica digitale e viene offerto supporto psicologico “post emergenza” ai bambini e alle famiglie per la rielaborazione del loro vissuto in questi momenti complessi.

“Ora di Futuro”

Il programma Ora di Futuro ha l’obiettivo di educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani.

Nella prima edizione di “Ora di Futuro” 2018-2019 sono stati coinvolti oltre 30.000 bambini di 2.500 classi della scuola primaria in tutta Italia, sono stati inaugurati di 11 centri Ora di Futuro per i bambini 0-6 anni in collaborazione con le Onlus, sostenute anche dai dipendenti di Generali Country Italia con 10.000 ore di volontariato di impresa e 10.000 viaggi solidali.

Il progetto è sostenuto da Generali Italia e The Human Safety Net Onlus, la Fondazione del Gruppo Generali, lanciata nell’ottobre 2017. I programmi di The Human Safety Net affrontano tre importanti temi socio-demografici uniti dal comune obiettivo di liberare il capitale umano delle persone svantaggiate: la promozione delle pari opportunità di vita per bambini tra 0 e 6 anni che crescono in condizioni di fragilità sociale; la realizzazione del potenziale imprenditoriale dei rifugiati ed il miglioramento della prevenzione e delle cure per l’asfissia neonatale.