Essere Genitori vuol dire crescere con i nostri figli, accompagnarli nei loro cambiamenti, cambiare con loro.

Crescere Genitori è l’evento teatrale che si terrà a Palermo il 15 febbraio alle ore 20.45 presso Teatro Apparte, Via Antonio Furitano, 5A.

Un evento per tutti coloro che hanno raggiunto e magari superato il primo anno di vita, ma sanno che la formazione non può fermarsi, per chi deve affrontare i cambiamenti con i propri bambini, imparare ad occuparsi di problematiche diverse, imparare a guardare con occhi nuovi.

Evento ad offerta libera con prenotazione obbligatoria.

Di cosa parleremo?

Cambiare il nostro modo di pensare, per proteggerli davvero

Cosa cambiare in concreto per aumentare la sicurezza

La sicurezza in auto, tutto quello che devi sapere

La tecnologia, cosa devo fare per non fare danni?

Rapporto genitori/figli

Figli che salvano genitori

I bambini ti mostrano le manovre, tu cosa decidi di fare?

Luogo: Teatro Apparte, Via Antonio Furitano, 5a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:45

Artista: Salvagente Italia Aps

Prezzo: 0.00

Info: INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

