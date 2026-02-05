Essere Genitori vuol dire crescere con i nostri figli, accompagnarli nei loro cambiamenti, cambiare con loro.
Crescere Genitori è l’evento teatrale che si terrà a Palermo il 15 febbraio alle ore 20.45 presso Teatro Apparte, Via Antonio Furitano, 5A.
Un evento per tutti coloro che hanno raggiunto e magari superato il primo anno di vita, ma sanno che la formazione non può fermarsi, per chi deve affrontare i cambiamenti con i propri bambini, imparare ad occuparsi di problematiche diverse, imparare a guardare con occhi nuovi.
Evento ad offerta libera con prenotazione obbligatoria.
- Di cosa parleremo?
- Cambiare il nostro modo di pensare, per proteggerli davvero
- Cosa cambiare in concreto per aumentare la sicurezza
- La sicurezza in auto, tutto quello che devi sapere
- La tecnologia, cosa devo fare per non fare danni?
- Rapporto genitori/figli
- Figli che salvano genitori
- I bambini ti mostrano le manovre, tu cosa decidi di fare?
Luogo: Teatro Apparte, Via Antonio Furitano, 5a, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 15/02/2026
Data Fine: 15/02/2026
Ora: 20:45
Artista: Salvagente Italia Aps
Prezzo: 0.00
Info: INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
