Essere Genitori vuol dire crescere con i nostri figli, accompagnarli nei loro cambiamenti, cambiare con loro.

Crescere Genitori è l’evento teatrale che si terrà a Palermo il 15 febbraio alle ore 20.45 presso Teatro Apparte, Via Antonio Furitano, 5A.

Un evento per tutti coloro che hanno raggiunto e magari superato il primo anno di vita, ma sanno che la formazione non può fermarsi,  per chi deve affrontare i cambiamenti con i propri bambini, imparare ad occuparsi di problematiche diverse, imparare a guardare con occhi nuovi. 

Evento ad offerta libera con prenotazione obbligatoria.

 

  • Di cosa parleremo?
  • Cambiare il nostro modo di pensare, per proteggerli davvero
  • Cosa cambiare in concreto per aumentare la sicurezza
  • La sicurezza in auto, tutto quello che devi sapere
  • La tecnologia, cosa devo fare per non fare danni?
  • Rapporto genitori/figli
  • Figli che salvano genitori
  • I bambini ti mostrano le manovre, tu cosa decidi di fare?

Luogo: Teatro Apparte, Via Antonio Furitano, 5a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 15/02/2026

Data Fine: 15/02/2026

Ora: 20:45

Artista: Salvagente Italia Aps

Prezzo: 0.00

Info: INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.