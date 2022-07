Forse fermato un uomo

È un vero e proprio giallo la vicenda che vede coinvolto David Salvatore Petriglieri, di 48 anni, morto in ospedale a Palermo, dopo essere stato vittima di un pestaggio davanti a un supermercato di via Roma. Dopo tre giorni l’uomo è deceduto nonostante i tentativi dei medici.

L’aggressione davanti al Lidl

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato aggredito tre giorni fa davanti alla Lidl di via Roma forse al culmine di una lite poi finita nel sangue. Sarebbero diversi gli schiaffi e i pugni che avevano sbilanciato l’uomo fino a farlo cadere e a sbattere con violenza la testa al suolo. È rimasto così esanime per terra fino a che qualcuno non ha chiamato i soccorsi.

Morto in ospedale dopo 72 ore

Dopo pochi minuti i soccorritori del 118 lo hanno prelevato e lo hanno condotto all’ospedale Policlinico dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una grave emorragia cerebrale. Dopo di 72 ore di ricovero però è morto. Le ferite provocate dall’aggressione erano molto profonde e avevano creato gravi danni al cervello. I medici le hanno provate tutte per salvarlo. Purtroppo però Petriglieri non ce l’ha fatta.

Le indagini sull’omicidio

Adesso si cerca di capire chi e perché abbia aggredito il 48enne. Le indagini sul pestaggio avvenuto davanti al lidl di via Roma sono ancora in corso e sono condotte dalla polizia. Nell’immediatezza del ferimento pare che sia stato fermato un uomo. Adesso la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Al momento si cerca di capire anche i motivi della lite che hanno portato al ferimento risultato fatale per l’uomo che aveva precedenti di polizia per furto.

Il cado di Giuseppe Incontrera

Sono due le persone morte a Palermo nel giro di poche ore per casi di violenza. Ieri alla Zita l’omicidio di Giuseppe Incontrera, 45 anni, colpito con tre colpi di pistola. Anche in questo caso l’uomo è morto in ospedale ma dopo pochi minuti dal ricovero. Le indagini portano alla matrice mafiosa e del caso se ne sta occupando la Dda.