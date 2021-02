Le polemiche

“Con Giancarlo Cancelleri non c’è nessuna spaccatura, come si potrebbe evincere, leggendo un pezzo pubblicato domenica scorsa da Repubblica Palermo”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro.

Non sarebbe stata perdonata la dimissione dall’Ars

“Non è assolutamente rispondente al vero – afferma Di Caro – e lo dico a nome del gruppo che rappresento, che, come ha scritto Repubblica, riferendosi a Cancelleri, “nel gruppo all’Ars in pochi gli hanno perdonato la scelta di dimettersi per sedersi su un’altra poltrona’. A conferma di ciò ricordo che, alla notizia della nomina di Giancarlo a viceministro, pubblicai un post su Facebook, con allegata una foto che ritraeva alcuni di noi assieme a lui, in cui dicevo che con questo incarico raccoglievamo i frutti di un lavoro intenso e costante e che dal quel momento iniziava una grande sfida per il M5S Sicilia”.

Un punto di riferimento a Roma

“Giancarlo Cancelleri vice ministro delle Infrastrutture – conclude Di Caro – è stato per noi un sicuro e costante punto di riferimento a Roma e il lavoro che ha fatto per la Sicilia al ministero è sotto agli occhi di tutti. Auspichiamo che possa rimanere nella compagine governativa: se ciò avvenisse, la nostra isola non potrebbe che trarne sicuro giovamento”.