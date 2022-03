il 18 marzo a palermo

La rassegna Organica, in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei Siciliani, continua i suoi appuntamenti con il sassofonista e compositore Gianni Gebbia, venerdì 18 Marzo alle ore 20.30, in Oratorio di San Mercurio.

Gli album “Sleep” e “Self”

Gianni Gebbia presenterà in solo, materiali dai suoi ultimi album “Sleep“ e “Self“ usciti in digitale per l’etichetta objet-a.

All’album SLEEP è stata dedicata il mese scorso una puntata della trasmissione radiofonica di Rai 3 Battiti.

Influenze e generi diversi

Atmosfere e melodie ipnotiche in un continuum di solo sax in respirazione circolare nel quale appaiono tutte le influenze e generi che il sassofonista ha esplorato.

Nella carriera musicale di Gianni Gebbia dal jazz alla musica improvvisata, l’elettronica e l’ambient.

A tutti i partecipanti verrà consegnato in omaggio uno dei due album di Gianni Gebbia in digital download.

Le informazioni per partecipare al concerto

Gianni Gebbia sax, elettronica ed organo

Per prenotare ecco il link: http://www.amicimuseisiciliani.it/amicideimusei/2742-2/

Contributo 10 € (incluso download digitale dell’album), acquistabile anche in loco.

Oratorio di San Mercurio, Vicolo di S. Giovanni degli Eremiti, Palermo

La rassegna musicale Organica

ORGANICA è una rassegna interamente autoprodotta dedicata alle musiche eterodosse e difficilmente inquadrabili nei generi, organizzata dalla net label objet-a in collaborazione con gli Amici dei Musei Siciliani e l’Associazione One Drop. Un’attenzione particolare viene data all’antico organo di San Mercurio che viene utilizzato quasi in ogni evento.

Gli eventi passati

La rassegna Organica ha sinora proposto importanti e partecipati appuntamenti musicali:

2021

Concerto di Franco Vito Gaiezza ed inaugurazione dell’organo di San Mercurio in collaborazione con l’associazione Albert Schweitzer.

Concerto di Franco Vito Gaiezza ed inaugurazione dell’organo di San Mercurio in collaborazione con l’associazione Albert Schweitzer. Incisione al San Mercurio dell’album Mercuriale di Gianni Gebbia e Vito Gaiezza.

Concerto in solo del sassofonista Davide Barbarino presso la Cuba di corso Calatafimi.

Concerto in solo di Alessandro Libro Viola ed elettronica a San Giovanni Degli Eremiti.

Soireè Floral con Belinda Samari all’organo di S . Mercurio.

Manfredi Clemente composizioni acustiche per 20 altoparlanti.

2022

BHAKTI: Gianni Gebbia e Riccardo Gerbino.