Il Giappone è ufficialmente arrivato a Palermo e la città risponde con un entusiasmo travolgente. Per un’intera settimana il capoluogo siciliano diventa la capitale italiana della cultura del Sol Levante grazie alla Japan Week 2026, la prestigiosa rassegna internazionale promossa dall’International Friendship Foundation in collaborazione con l’assessorato comunale al Turismo, che torna in Italia dopo otto anni proprio nell’anno in cui si celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.

Laboratori presi d’assalto ai Cantieri culturali alla Zisa

Il cuore pulsante delle attività diurne è lo Zac dei Cantieri culturali alla Zisa, letteralmente invaso da centinaia di palermitani e turisti curiosi di scoprire da vicino riti e tradizioni di un Paese affascinante. Lunghe code si sono formate per assistere al rituale millenario della cerimonia del tè, mentre negli spazi espositivi si alternano laboratori pratici per tutte le età: dalla pittura delle tradizionali bambole di legno kokeshi alla preparazione degli onigiri di riso, fino alla prova degli abiti tipici. Grandi e piccoli possono infatti indossare splendidi kimono, anche se tra i bambini a rubare la scena è senza dubbio la possibilità di vestire l’armatura dei samurai.

Spettacoli e musica: dal Politeama al Real Teatro Santa Cecilia

L’inaugurazione ufficiale è andata in scena ieri sera al Teatro Politeama, con una cerimonia solenne alla presenza delle autorità locali e della delegazione giapponese. A seguire, uno spettacolo ricco di suggestioni con una platea colorata da numerose signore giapponesi in kimono: sul palco i samurai hanno incrociato le katana, le danzatrici hanno coinvolto il pubblico in un originale tip tap nipponico in chiave pop e la cantante Mika Kobayashi ha emozionato i presenti dedicando un brano in italiano alla madre, grande appassionata di Firenze.

La rassegna prosegue nei prossimi giorni con un ricco calendario di esibizioni:

Al Teatro Politeama: repliche stasera e domani a partire dalle ore 19.

Al Real Teatro Santa Cecilia: spettacoli da martedì a giovedì con inizio alle ore 20.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione attraverso il portale ufficiale palermojapanweek.it. Molti spettacoli risultano già sold out, ma gli organizzatori invitano a monitorare il sito perché la lista d’attesa scorre regolarmente.

Le parole dell’assessore Anello

Grande soddisfazione a Palazzo delle Aquile per la riuscita dell’iniziativa, considerata anche un volano strategico per i flussi turistici internazionali. “I nostri due Paesi non sono mai stati così vicini – commenta l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello – vedere tanti giapponesi in giro per Palermo la dice lunga sull’interesse che la Sicilia, e in particolar modo il nostro capoluogo, riscuotono nel Sol Levante. Siamo sicuri che ritorneranno con le loro famiglie e gli amici per scoprire ancora più a fondo la città”.