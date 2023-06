Sabato 10 giugno

Giochi, sport, musica e divertimento che strizza l’occhio agli anni ’90. E’ ormai tutto pronto per il primo evento dell’estate all’ippodromo La Favorita di Palermo. Sabato 10 giugno infatti Radio Time 90 ed extravaganze night life presentano “Summer Fest”.

Il programma

Si inizia a partire dalle 17 con l’area verde e l’area giochi. Si prosegue col “Food and beverage” mentre in un maxischermo verrà proiettata la finale di Champions League Manchester-Inter (inizio alle 21). Dopo la partita inizierà il megashow disco 9: in consolle Fabio Flesca, Mauriziotto e Alex Pavone, vocalist Danilo Martines.

Al Summer fest extra 90 ci saranno due regine degli anni ’90: Natalie Aarts (The Soundlovers) e Melody Aka Lady Violet, che canteranno dal vivo i pezzi che hanno fatto la storia della dance anni ‘90. Il ticket d’ingresso ha un costo di 15 euro ed è inclusa una pizza e la birra. Info e prevendite al numero 3385683872 o 393 9107096.

Esposizione canina all’ippodromo, Vernats’s show Daniel protagonista

La struttura sportiva di viale del Fante è stata protagonista nei giorni scorsi dell’esposizione canina internazionale di Palermo, giunta alla settantesima edizione e quella di Caltanissetta, al diciottesimo appuntamento.

Vernats’s show Daniel, un cocker americano di tre anni di proprietà del palermitano Emanuele Olivieri, è stato il protagonista della kermesse che ha vissuto due giorni di festa con circa 1.200 cani di oltre 130 razze nel corso delle due esposizioni.

Nel corso del weekend si sono svolte anche due prove nazionali di Agility ed alcuni raduni di razza (alani, retriever e spaniel). A valutare i cani in gara è stata una giuria internazionale composta da giudici provenienti da Italia, Spagna, Slovenia, Perù, Romania, Francia, Israele e Ucraina.

Vernats’s show Daniel è risultato il “miglior cane in gara” perché, dopo aver vinto il “Best in show” dell’esposizione internazionale canina di Palermo giunta quest’anno alla 70° edizione, si è anche aggiudicato il premio “Sicilia winner” cioè il confronto con Nothing else matters, border collie di proprietà di Roberto Polese, vincitore del “Best in show” dell’esposizione canina di Caltanissetta del giorno precedente giunta alla 18° edizione.