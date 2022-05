mercoledì 1 giugno

Giorgia Meloni sarà a Palermo a sostegno di Roberto Lagalla. La leader di Fratelli d’Italia nel Capoluogo siciliano in piazza Verdi dopo che è stato fra i primi partiti a scommettere sulla corsa dell’ex rettore e assessore regionale dopo che Carolina Varchi si è fatta da parte.

La Meloni a piazza Verdi

Davanti al teatro Massimo, Meloni presenterà la lista di Fratelli d’Italia per il Comune e le circoscrizioni. Sotto il simbolo di Fratelli d’Italia corrono anche alcuni candidati di Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci sponsorizzato dalla Meloni per la ricandidatura alla presidenza della Regione.

I big a Palermo

Meloni non è la prima big del centrodestra a presentarsi nel capoluogo siciliano per le elezioni: dopo le ripetute visite di Matteo Salvini, che in Sicilia deve affrontare il processo Open Arms, sabato sarà il turno di Licia Ronzulli, a Palermo per presentare la lista di Forza Italia.

Lagalla assente al confronto

Lagalla assente al confronto con i candidati sindaco di Palermo alla scuola Ascione di Borgo Nuovo e Ferrandelli coglie l’occasione per avanzare critiche all’avversario di centrodestra. L’incontro si è tenuto ieri, 26 maggio, all’Auditorium “Intravaia”, nella sede centrale dell’Istituto che da diversi anni è impegnato nella lotta per la riqualificazione del quartiere di Borgonuovo e nella soluzione di problemi come l’abbandono e la dispersione scolastica.

“Schiaffo ai giovani”

“Spiace constatare – ha detto Ferrandelli dopo l’incontro con gli studenti della scuola palermitana – ancora una volta l’assenza di Lagalla, che, evidentemente, dopo aver perso tutti i confronti con me si è rinchiuso nel suo camper a cercare le strade per non perdersi nei quartieri periferici che non ha mai visitato e che non conosce. Questa assenza è ancora più pesante perché è uno schiaffo arrogante a tutti i giovani”.