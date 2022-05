il 29 maggio al teatro bellini, blogsicilia media partner

La Supersfida per Palermo. La business community Palermo Mediterranea organizza un confronto-evento fra i candidati.

BlogSicilia media partner della Supersfida

Due media partner per questo confronto che sarà trasmesso in diretta sui canali di BlogSicilia e su Video Regione sul canale 14 del digitale terrestre. La supersfida giunge al termine di un percorso di confronto dei candidati sindaco con la community in cui si sono discussi i temi centrali per lo sviluppo della città.

Le campagne elettorali cuore della democrazia

“Le campagne elettorali sono il cuore della Democrazia, – dichiara Dario Nepoti, direttore della business community Palermo Mediterranea – sono fasi fondamentali nel percorso di crescita e orientamento della città. Per questo con Palermo Mediterranea abbiamo prima creato Palermo50 per raccontare la nostra città attraverso i dati, poi dibattiti a tu per tu con i candidati e infine il grande confronto. Occorre sfruttare questi momenti per alzare il livello del dibattito pubblico e quindi i programmi. Palermo ha di fronte a sé sfide importanti che andranno vinte tutti assieme”.

Il confronto al Teatro Bellini il 29 maggio

Il confronto si terrà al Teatro Bellini il 29 maggio alle ore 21. L’ingresso è su invito.

Cos’è Palermo50

Palermo50 è un progetto di Palermo Mediterranea. Un processo aperto per una visione condivisa. Sul sito internet del progetto si legge: “Abbiamo raccolto dati sulla città di Palermo in cinque ambiti chiave per il suo futuro”, (mobilità, sostenibilità, mare, scuole, turismo). E ancora: “Insieme vogliamo costruire una visione nuova ricca ed inclusiva del futuro della nostra città. Vogliamo raccogliere best practices e proposte concrete da adottare a Palermo”.

Cos’è Palermo Mediterranea

Palermo Mediterranea è una business community che unisce attorno a una visione di città imprenditori e professionisti che vogliono agire per il cambiamento. Palermo Mediterranea mira dunque a innescare processi per lo sviluppo economico e sociale del territorio, ad accelerare la creazione di network ed ecosistemi produttivi e culturali, a produrre ricerche utili a prendere decisioni; insiste sull’idea che per dar forma al futuro si necessiti di un nuovo approccio pubblico/privato capace di portare avanti una visione.