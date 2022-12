convegno il 28 dicembre a palermo

In occasione dei cento anni della nascita di Ciccio Ingrassia ed i trenta della morte di Franco Franchi, l’Ordine dei giornalisti della Sicilia dedica alla celebre coppia palermitana un convegno in programma mercoledì 28 dicembre alle ore 10 presso la sede di via Bernini.

La premiazione

Nell’ambito della iniziativa, promossa dal ministero della Cultura, dal Cinit – cineforum italiano e l’unione italiana circoli del cinema, verranno premiati Franco Verruso e Giuseppe Li Causi per il loro prezioso impegno nella ricostruzione e nella divulgazione della storia del cinema italiano.

I presenti all’iniziativa

Saranno presenti, anche il regista Rai, Leopoldo Santovincenzo e il presidente dell’Ordine di giornalisti Roberto Gueli. A coordinare l’incontro, Massimo Di Martino del Cineclub palermitano, Cinematocasa e il presidente dell’UICC, Daniele Clementi.

A Monreale una targa in ricordo di Franco e Ciccio

Un pannello in ceramica realizzato da “Le ceramiche di Bisanzio” in ricordo della coppia di attori palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, è stato installato il 9 dicembre in via Salita Caputo, a Monreale, in provincia di Palermo. L’iniziativa del Comune di Monreale in collaborazione con l’associazione “Monreale Commercio” con Carmelo Norcia e Piero Faraci, nello stesso anno, come detto, in cui ricorre il centenario della nascita di Ciccio Ingrassia e il trentennale della morte di Franco Franchi.

L’opera dedicata ai due grandi attori palermitani

L’opera è dedicata alla coppia di attori comici palermitani protagonisti di una lunga carriera professionale piena di successi e ai quali recentemente Poste Italiane ha dedicato un francobollo. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono con gli assessori Rosanna Giannetto e Giuseppe Di Verde; il comandante della stazione dei carabinieri Antonio La Rocca; il consigliere Santina Alduina; Maria Letizia figlia di Franco Franchi; il cultore della coppia siciliana Giuseppe Li Causi; autorità civili e militari. A benedire l’installazione Don Nicola Gaglio. Diverse le associazioni del territorio presenti, tra queste Humanitas e Tema.