Dai presìdi davanti alle prefetture alle aule universitarie, passando per protocolli istituzionali all’avanguardia e stazioni ferroviarie illuminate di rosso. Anche la Sicilia scende in campo oggi, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, affiancando ai momenti simbolici e di piazza strumenti concreti di prevenzione, ascolto e rieducazione.

Palermo apripista in Europa contro le molestie sul lavoro

Nel capoluogo siciliano la ricorrenza coincide con un importante passo avanti sul piano istituzionale. Il Comune di Palermo e l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius hanno infatti sottoscritto un protocollo triennale – approvato all’unanimità dalla giunta e a costo zero per le casse pubbliche – che anticipa di fatto il recepimento della direttiva europea 2024/1385.

L’intesa prevede formazione obbligatoria annuale per dirigenti e funzionari per riconoscere i segnali di disagio e mobbing, corsi specifici per la Polizia municipale e l’apertura di uno sportello informativo gratuito a Palazzo Palagonia e in via Sciuti. Un punto fermo del protocollo è il divieto assoluto di mediazione nei casi di violenza o reati perseguibili d’ufficio, per i quali scatterà l’immediato indirizzamento verso magistratura e forze dell’ordine.

Catania: +30% di uomini che chiedono aiuto per cambiare

Sul fronte della prevenzione attiva arriva un segnale significativo da Catania. Secondo il bilancio tracciato dal Centro FamigliE, nell’ultimo anno il Cuav (Centro per Uomini Autori di Violenza) “Il Primo Passo” ha registrato un aumento del 30% delle richieste di presa in carico da parte di uomini che avviano percorsi di psicoeducazione per interrompere comportamenti maltrattanti.

Che arrivino a seguito di una condanna, dopo un ammonimento del Questore o su base spontanea, gli autori vengono seguiti con l’obiettivo di azzerare il rischio di recidive. Al centro del percorso resta sempre la sicurezza delle donne e dei minori (spesso vittime di violenza assistita), monitorata attraverso la procedura europea del “contatto partner” in rete con forze dell’ordine e autorità giudiziaria.

Gruppo FS: stazioni in rosso a Palermo e Agrigento e una guida contro gli abusi

Anche i luoghi del viaggio e del pendolarismo diventano presìdi di sensibilizzazione. Con il messaggio “C’è una linea che non va oltrepassata. Quella del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna”, il Gruppo FS illumina di rosso le facciate di trenta stazioni ferroviarie italiane: in Sicilia i riflettori sono puntati su Palermo Notarbartolo e Agrigento Centrale.

Oltre all’impegno interno (con 14 società del gruppo già certificate per la Parità di Genere su un perimetro di oltre 70mila lavoratori), FS ha realizzato in collaborazione con Fondazione Libellula una guida pratica rivolta a viaggiatori, frequentatori delle stazioni e utenti delle aree Anas. Lo strumento aiuta a riconoscere anche i segnali meno evidenti della violenza – come il controllo di password e spostamenti, l’isolamento sociale e la violenza economica – fornendo tutti i riferimenti utili per chiedere aiuto.

Le piazze, le scuole e le università: gli appuntamenti di oggi nell’Isola

Fittissimo, intanto, il calendario delle mobilitazioni e degli incontri di sensibilizzazione che attraversano la Sicilia da stamattina fino a sera:

A Palermo: La Cgil e il Coordinamento donne manifestano in presidio davanti alla Prefettura per chiedere maggiori tutele e un tavolo istituzionale permanente. All’ospedale Buccheri La Ferla spazio a momenti commemorativi e corsi base di autodifesa, mentre negli istituti scolastici (come l’Istituto Pietro Piazza) proseguono i laboratori educativi sul rispetto e la libertà femminile. A Catania e Messina: Gli atenei siciliani in prima linea. Nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania istituzioni, Polizia di Stato ed esperti si confrontano sul rafforzamento delle reti di tutela (“La rete che protegge”); giornata di formazione, arte e partecipazione cittadina anche al Rettorato dell’Università di Messina. Nelle altre province e i cortei: A Enna studenti delle scuole superiori a confronto con Prefettura e istituzioni per approfondire il contrasto alla violenza di genere, mentre in diverse piazze siciliane – a partire dai cortei promossi dalla rete Non Una di Meno – nel pomeriggio prenderanno il via le marce cittadine per rompere il silenzio e ricordare tutte le vittime di femminicidio.

Per chiunque sia vittima di violenza o stalking è attivo 24 ore su 24 il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e anonimo