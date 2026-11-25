Dai palazzi delle istituzioni alle aule scolastiche, fino alle piazze della protesta. La Sicilia celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un fitto calendario di iniziative che uniscono il bilancio delle misure legislative già messe in campo alle rivendicazioni dei movimenti femministi.

L’appello di Schifani: “Il modello Sicilia diventi legge nazionale”

Ad aprire la giornata è l’intervento del presidente della Regione Renato Schifani, che affida ai social una riflessione sulle politiche attive varate da Palazzo d’Orléans per sostenere chi sopravvive alle tragedie familiari.

“In Sicilia abbiamo approvato una norma per offrire un’opportunità di lavoro ai figli delle vittime di femminicidio, scegliendo di renderla anche retroattiva – scrive il governatore –. Le assunzioni sono già avviate: è così che vogliamo esprimere con i fatti la vicinanza a chi resta”.

Da qui la richiesta rivolta direttamente al Parlamento e all’esecutivo nazionale: “Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rivolgo un appello perché questa misura venga estesa a tutto il Paese. Alla prevenzione e alla protezione dobbiamo affiancare un sostegno che aiuti queste famiglie a ricostruire la propria vita con dignità e autonomia”.

Nelle scuole il progetto triennale dedicato a Sara Campanella

Sul fronte della prevenzione e della cultura del rispetto, intanto, prende ufficialmente il via stamattina all’Istituto comprensivo statale ad indirizzo musicale “Sara Campanella” di Palermo il programma triennale “In nome di Sara. Dalla Memoria al Futuro”. L’iniziativa, presentata alla presenza dei familiari della giovane studentessa universitaria di Misilmeri uccisa a Messina il 31 marzo 2025 dal collega Stefano Argentino, nasce da una legge approvata all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana.

“Trasformare il dolore di una tragedia immane in memoria attiva, educazione e prevenzione nelle scuole siciliane” è l’obiettivo rivendicato da Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati e vicepresidente della V Commissione Cultura all’Ars, prima firmataria della norma.

“La legge regionale di cui sono stata promotrice – spiega Caronia – ha istituito un finanziamento strutturale di 50 mila euro annui per il triennio 2026-2028 a favore dell’Associazione Sara Campanella ETS. L’obiettivo è sostenere concretamente una convenzione con il dipartimento regionale dell’Istruzione per portare nelle scuole, negli atenei e tra i giovani di tutta la Sicilia un calendario di attività formative e di sensibilizzazione contro la violenza di genere”.

Per la parlamentare regionale, vedere il percorso partire nell’istituto intitolato alla giovane vittima conferma che “il contrasto alla violenza maschile sulle donne non può limitarsi alle ricorrenze o al cordoglio, ma richiede investimenti continui sull’educazione affettiva e sulla prevenzione del disagio”.

Nel pomeriggio la marea di “Non una di meno” in piazza

Accanto alle celebrazioni istituzionali, a Palermo oggi è anche il giorno della mobilitazione dal basso. L’appuntamento è fissato per le ore 16 in piazza Indipendenza, da dove partirà il corteo cittadino organizzato dal movimento Non una di meno sotto lo slogan “Rivendichiamo futuro”.

Una piazza che si annuncia critica verso le politiche dell’esecutivo centrale: nel documento di lancio dell’iniziativa, gli attivisti contestano apertamente la scelta del governo Meloni di convocare proprio nella giornata odierna gli “Stati Generali della Natalità”, contrapponendo a quell’evento gli “Stati Generali dell’autodeterminazione”, un percorso di mobilitazione che culminerà nella manifestazione nazionale a Roma del prossimo 28 novembre.

“Non permetteremo al governo di dirottare il concetto di violenza a ciò che gli è più comodo così da giustificare la militarizzazione delle nostre città e i tagli al welfare – scrivono gli organizzatori –. Oggi ci ritroveremo in piazza a Palermo e in tutta Italia come comunità con le nostre lotte e i nostri desideri per rivendicare futuro, oggi faremo salire nuovamente la marea”.