L’iniziativa si tiene giovedì 4 luglio a partire dalle 10

Sensibilizzare i cittadini, specialmente i più giovani, alla donazione del sangue attraverso una corretta informazione sull’attuale fabbisogno dell’Isola. È lo scopo della Giornata della donazione organizzata dall’assessorato della Salute della Regione Siciliana, attraverso il dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, che giovedì 4 luglio, a partire dalle 10, nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo, riunirà i vertici della sanità dell’Isola per dare ampio risalto a tutto il sistema trasfusionale, che con la sua organizzazione garantisce i livelli essenziali di assistenza (Lea) trasfusionali.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce dall’esigenza di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare il sangue soprattutto a ridosso della stagione estiva, quando si registra la maggiore carenza di donazioni, e di conseguenza la disponibilità di sacche per garantire i Lea, e di plasma, per garantire la produzione di farmaci salvavita derivati da esso. Ci sarà spazio anche per la sensibilizzazione verso la donazione degli organi.

Attestati di stima e riconoscenza ai volontari

Nel corso dell’evento, saranno consegnati attestati di stima e riconoscenza a tutti i volontari che hanno assicurato almeno 150 donazioni di sangue e ai diciottenni alla prima donazione. Con questo scopo è stato chiesto ai direttori dei Servizi di immunematologia e medicina trasfusionale (Simt) di fornire l’elenco dei relativi nominativi unitamente all’associazione o federazione dei donatori volontari di sangue di appartenenza o al centro trasfusionale di riferimento.

Corso di formazione

L’iniziativa prevede il corso di formazione “Sistema gestione e qualità: raccolta sangue ed emocomponenti”, riservato a tutto il personale sanitario e ai responsabili della qualità delle Unità di raccolta capofila e del Simt collegato, con inizio alle 15.

A conclusione dei lavori è prevista una visita del Palazzo Reale e della Cappella Palatina a cura della Fondazione Federico II; l’ingresso dei partecipanti, con abbigliamento consono (per gli uomini obbligo di giacca e cravatta), avverrà dalla portineria di piazza Parlamento 1.

Il programma

Sala Gialla – Piersanti Mattarella

Inizio dei lavori alle 10

Salvatore Requirez, direttore generale dipartimento Asoe

Saluti autorità alle 10.15

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana

Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars

Giuseppe Laccoto, presidente Commissione VI Salute

Giovanna Volo, assessore regionale alla Salute

Girolamo Turano, assessore regionale Istruzione e Formazione professionale

Marcello Giovanni Li Vigni, Usr Regione Siciliana

Autosufficienza nazionale di sangue e plasma alle 11

Modera Giacomo Scalzo, Crs Regione Siciliana

Vincenzo De Angelis, direttore Centro Nazionale Sangue

Mauro Dionisi, dirigente ufficio VII ministero della Salute

Fabio Candura, responsabile area plasma e MPD Centro Nazionale Sangue

La situazione siciliana alle 11.40

Antonio Ferrante Bannera, direttore Crae Regione Siciliana

Domenico Alfonzo, esperto legislazione trasfusionale Regione Siciliana

Renato Messina, delegato regionale Simiti

Fabio Greco, direttore 118 Area Palermo Trapani

Giovanna Messina dirigente scolasitco liceo Scientifico Bisazza Messina

Salvatore Caruso, presidente Civis Sicilia

La voce ai giovanissimi donatori del liceo Scientifico Bisazza di Messina

La donazione degli Organi in Sicilia alle 12.40

Giorgio Battaglia, direttore Crt Regione Siciliana

Daniele Arculeo, Aido Sicilia

Premiazione donatori volontari sangue alle 13

Alle 13.30 pausa pranzo

Alle 15, fino alle 17, Sistema di qualità nella raccolta del plasma

Alle 15 Giuseppa Tancredi, Simt Asp Agrigento – P. O. Sciacca

Alle 15.20 Alessandro Manfredini Recidivi -Kedrion

alle 15.40 Angela Coli – Kedrion

Alle 16 esercitazione sulle convalide di raccolta

Venerdì 5 luglio

Sistema qualità raccolta del plasma

Alle 10 Giuseppa Tancredi, Simt Asp Agrigento – P. O. Sciacca

Alle 10.40 Alessandro Manfredini Recidivi -Kedrion

Alle 11.10 Angela Coli – Kedrion

Alle 11.50-13 esercitazione sulle convalide di raccolta

Dalle 15 alle 17 incontro regionale Simti Sicilia.