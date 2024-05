All'incontro con le scuole anche il pentito Mutolo

La VI edizione di Capitani Coraggiosi nella giornata della Legalità e nel ricordo di Giovanni Falcone e delle vittime di mafia. Al teatro Ariston di Lainate, in provincia di Milano, la manifestazione organizzata anche con l’ausilio del liceo artistico Russel Fontana di Arese, è ideata da Lorenzo Muscoso in collaborazione con Vincenzo Albano ha avuto come focus la libertà di stampa

L’evento

L’evento è iniziato con la proiezione “Giornalisti contro la criminalità”, speciali editoriali su giornalisti che hanno perso la vita durante il loro lavoro, realizzati dagli studenti del dipartimento audiovisivo. Un lavoro di ricerca, analisi e selezione delle fonti, fino alla produzione dell’’editing finale.

Il sindaco Andrea Tagliaferro e la dirigente scolastica Giuseppina Pelella hanno presentato Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, imprenditrice calabrese uccisa dalla ‘ndrangheta moderata dal professore Raul Tolisano e presentata con un filmato elaborato da Simona Gravina.

All’incontro anche l’ex mafioso Gaspare Mutolo

Presente anche il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, ex affiliato di Cosa Nostra, braccio destro di Totò Riina, che ha offerto importanti rivelazioni sul sistema mafioso, moderato da Alice Vanoni e introdotto da un video di Gabriele Pontello.

Un ritratto di Giovanni Falcone

Poi la proiezione di un ritratto di Giovanni Falcone, curato da Rebecca Sommariva e il documentario “Io e Paolo” diretto da Lorenzo Muscoso. Samuele Stradaroli presenterà invece uno speciale sui reporter di guerra e a seguire l’incontro con i giornalisti Giovanni Porzio e Massimo Alberizzi, dove discuteranno delle loro esperienze in Paesi ad alto rischio moderati da Giorgia Panzeri e Leonardo Torriani.

È seguita poi, una sessione di giornalismo d’inchiesta con Alessandro De Giuseppe (Le Iene) moderata da Ludovica Caiazzo. Infine, collegamenti in remoto con il Caporedattore di Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, Leoluca Orlando, Claudio Fava, Pif e Pasquale Scimeca, e dirette da Capaci con Vassallo, e da Casa Paolo con Roberta Gatani curatrice della struttura. La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale “SIANI”, con Vincenzo Albano e musiche di Federico Molena, scritto e diretto da Lorenzo Muscoso, che replicherà la stessa sera alle ore 21.

Presenti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine il Capitano Salvatore Liccardo, il luogotenente. Mario De Rubeis (carabinieri), il sottufficiale Clemente Ricciotti (guardia di finanza) e l’ingegnere Tommaso Di Lena (vigili del fuoco), per testimoniare il loro sostegno alla legalità e garantire la sicurezza dell’evento.

Il progetto

Un progetto per i giovani e che aiuta i giovani a formarsi in una cultura assolutamente necessaria per una società migliore. A questo proposito, fortemente rappresentativa è la foto di Antonio Vassallo, primo fotografo e attivista arrivato sulla strage del ‘92 a creare questo connubio tra i giovani e la legalità. Il progetto coinvolge scuole, appartenenti alla “Rete della Legalità” che per il 23 proiettano il documentario su Paolo Borsellino rendendo il momento storico e di grande solidarietà collettiva.

Opera che omaggia anche gli uomini e le donne della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Diffuso altresì tra le Forze dell’Ordine. L’evento, trasmesso online e curato da Zoe Procopio e Irene Bernareggi, visibile anche su https://www.youtube.com/live/HTd9Qlscxn4 e sul sito capitanicoraggiosi.org