Il 2 aprile eventi in tutto il mondo

Domani, 2 aprile, si celebra la giornata mondiale dell’Autismo, istituita delle Nazioni Unite per richiamare in tutto il mondo all’attenzione dovuta verso le persone con autismo e i diversi aspetti della loro condizione. Alla vigilia, Papa Francesco si rivolge ed accoglie i rappresentanti, gli esponenti e chi vive a contatto con questa realtà. Tra questi anche i siciliani. Ricevuti, tra gli altri il senatore di Italia Viva e candidato a sindaco di Palermo Davide Faraone e la figlia.

Si legge nella nota della Santa Sede: “Voi coinvolgete ricercatori, medici, psicologi, enti e associazioni di familiari, che dal 2015 si pongono come obiettivo comune quello di promuovere una cultura a favore delle persone nello spettro autistico e con disabilità intellettiva. Oggi più che mai i temi e le questioni che la vostra Fondazione affronta sono di vitale importanza. Infatti, portando avanti i progetti di ricerca e le iniziative a favore dei più deboli e svantaggiati, voi date un valido contributo alla lotta contro la cultura dello scarto (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53), che è tanto diffusa nella nostra società troppo protesa alla competizione e al profitto. Noi siamo vittime di questa cultura dello scarto”.

Il Santo Padre poi condivide alcune linee di riflessione ed impegno suddivise in quattro punti: La cultura dell’inclusione e dell’appartenenza contro la cultura dello scarto; la partecipazione; il fare rete ed una economia solidale.

L’appello di Faraone

Il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, i più importanti monumenti italiani si illumineranno di blu per informare la popolazione rispetto alle tematiche dell’autismo. Proprio in occasione di questa giornata, nel 2022, torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo22 di FIA – Fondazione Italiana per l’Autismo.

Fino al 10 aprile, attraverso un SMS Solidale al 45592, sarà possibile sfidare l’autismo donando 2 euro tramite SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.

La donazione sarà invece di 5 o 10 euro per chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

“È importante condividere, passare parola, impegnarsi. Conto su di voi”. Così, Faraone.

Palermo si illumina di blu il 2 aprile con ParlAutismo onlus

Ma l’impegno per ricordare la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo non si ferma. Palermo, la Sicilia, l’Italia tutta, torna a colorarsi di blu e quest’anno lo fa in presenza. Nel capoluogo siciliano si riaprono le porte del Teatro Garibaldi Politeama e in piazza ripartirà la storica fiaccolata.

Lo spettacolo il 2 aprile alle 20.30

Sabato a partire dalle ore 20.30, in teatro con ingresso libero, si darà inizio allo spettacolo, patrocinato dal Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e dal Comune di Palermo, organizzato da Panastudio e presentato da Francesco Panasci e Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo.

Sul palco artisti e ragazzi speciali

Sul palco, tra gli altri, si esibiranno l’attore e cuntista Salvo Piparo e i comici Matranga e Minafò e Ivan Fiore. Ma i protagonisti della scena saranno i ragazzi speciali che danzeranno sul palco e sfileranno con gli abiti della stilista Flavia Pinello. Alla serata sono state invitate le istituzioni, le autorità e le scuole di ogni ordine e grado che in queste settimane hanno partecipato a campagne di sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

Monumenti illuminati di blu

Alla Giornata mondiale dell’autismo si stringeranno attorno famiglie, istituzioni, associazioni, testimonial. Come il Teatro Politeama, anche Palazzo Reale, il Comando dell’Esercito, Porta Nuova e altri monumenti di numerosi Comuni siciliani saranno illuminati di blu, colore simbolo dell’autismo.

Le conquiste e i diritti ancora negati

Sarà una giornata in cui i ragazzi speciali sfideranno l’autismo sul palco, si racconteranno i bisogni del mondo legato all’autismo, le conquiste ottenute dopo anni di lavoro e battaglie, come protocolli e aperture di spazi inclusivi insieme alle istituzioni ma a gran voce ci saranno anche le denunce per i diritti ancora negati (servizi per adulti, politiche inclusive e di sostegno alle famiglie, servizi nelle scuole).

Dopo lo spettacolo la fiaccolata in piazza

Dopo lo spettacolo, tutti in piazza per la storica fiaccolata, simbolo della rivendicazione dei servizi e dei diritti di tutte le persone con autismo. Tutta la città è invitata.

I dati in Italia

In Italia, dalle ultime stime, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. In questi ultimi due anni, l’isolamento ha aggravato le condizioni delle persone con autismo e complicato ulteriormente il quotidiano dei caregivers. Il finanziamento della ricerca riveste quindi un ruolo ancora più importante per dare continuità ai percorsi con équipe multidisciplinari.

Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico. L’esordio dell’autismo è precoce, solitamente si manifesta tra i 14 e i 28 mesi di età, prevalentemente tra i maschi con un rapporto di 4,4 a 1. Risulta quindi cruciale diagnosticarlo in modo precoce, in modo da avviare immediatamente interventi personalizzati efficaci.

La campagna solidale

La Campagna si apre con la RAI che, attraverso RAI per il Sociale, dedicherà un ampio spazio a questa tematica su tutte le reti fino al 3 aprile, per poi proseguire su tante altre emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali fino alla giornata del 10 aprile.