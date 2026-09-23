Giornata Mondiale del Turismo, Palermo protagonista con panel su AI e territori

Redazione di

23/09/2026

Cresce l’attesa a Palermo dove, nel weekend 25-27 settembre, si terranno le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Turismo 2026.

Una edizione promossa, come di consueto, da Logos srl Comunicazione e Immagine che, quest’anno, per il nono anno consecutivo, apre le porte a partnership inedite, tra cui quella con l’Università degli studi di Palermo che venerdì 25 settembre ospita una preview dedicata al rapporto tra AI, tecnologia, formazione internazionale e nuove professioni del turismo, come da programma visibile su www.travelexpo.it/gmt.

“Dopo l’incontro con il mondo universitario – spiega Toti Piscopo – il giorno dopo, sabato 26 settembre, le celebrazioni entrano nel vivo al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale con ben 4 panel di alto profilo che declinano tutti il tema della Giornata Mondiale del Turismo dedicato a: “Agenda digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo”. Dopo i saluti di apertura da parte del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; dall’Assessora al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata e dell’assessore al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, sarà la volta del Sottosegretario di Stato alla Cultura, Giampiero Cannella“.

Il programma della Giornata spazia da un approfondimento sul tema principale, che sarà trattato da Francesco Passantino, Padre Bucaro, Federico Lima e Giovanni Scalia, a una seconda sessione mattutina intitolata “I territori della Sicilia, La Sicilia dei territori” dedicata all’inedita piattaforma digitale www.etic.travelnostop.com. Protagonisti Paolo Amenta, Mario Alvano, Nicola Vernuccio, Mario Cicero, Giuseppe Sanfilippo.

Nel corso della sessione pomeridiana, a partire dalle 15, il primo appuntamento, “391 nuove idee alla ribalta. Possibili esempi di Best practices”, metterà a confronto esperienze e modelli utili a valorizzare le potenzialità dei territori. Interverranno Toti Piscopo, Sandro Billi, Teodosio Longo, e Vincenzo Asero.

Il secondo panel, su “Il viaggio digitale tra Comunicazione e Commercializzazione”, sarà invece un confronto dedicato a come destinazioni e imprese stiano cambiando il modo di presentarsi sul mercato e raggiungere il viaggiatore insieme a Laura Lo Mascolo, Marco Sajeva, Caterina Guercio, Gianluca Glorioso, Vicio Sole e Alberto Costa. Il dibattito sarà aperto anche a editori e giornalisti, con un focus specifico sul ruolo dell’informazione e della comunicazione nella costruzione dell’immagine delle destinazioni.

Domenica, invece, è in calendario dalle 9 alle 13 una mattinata dall’inusuale titolo “Nonostante il digitale, Domenica è sempre Domenica” per riscoprire il valore del viaggio attraverso storie, luoghi, emozioni ed esperienze raccontate da protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dei social. Dalle 10 alle 13 il palco del Marina Convention Center si trasformerà in uno spazio di racconti e incontri. Prima, però, è prevista la cerimonia di presentazione della cartolina celebrativa della Giornata Mondiale del Turismo, insieme al Manifesto della Civiltà del Viaggio. Entrambi saranno offerti in omaggio a tutti i partecipanti, siano essi semplici cittadini, turisti, esploratori o viaggiatori che vogliano condividere l’idea della Civiltà del Viaggio.