Il meteo di domani

Giornata all’insegna del bel tempo e della stabilità quella prevista per domani in Sicilia. Qualche addensamento più consistente si potrà registrare sulla fascia tirrenica dell’Isola. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Ma si tratta di una parentesi infatti per la fine dell’anno è atteso un rapido peggioramento delle condizioni meteo. Tra San Silvestro e Capodanno le previsioni parlano dell’arrivo di un fronte di aria fredda che porterà acquazzoni, qualche temporale e fiocchi di neve sui rilievi a quote collinari. Il tutto accompagnato da un rinforzo del vento e da un calo delle temperature anche sensibile.