Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118

Sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai sanitari del 118 ad aprire la porta dell’appartamento e trovare il giovane di 37 anni senza vita.

L’intervento è avvenuto in via Empedocle Restivo a Palermo.

I sanitari hanno cercato di rianimarlo in tutti i modi ma non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti gli agenti della polizia delle volanti ed è stato chiesto l’intervento del medico legale per cercare di risalire alla causa della morte.

Pare che sul corpo del giovane non ci siano segni di violenza e l’ipotesi privilegiata e che sia morto per cause naturali.

L’ultima parola spetterà al medico e all’eventuale autopsia sempre che verrà disposta dal pm di turno.

Ancora non si conosce il nome della vittima. Si sa solo che ha un’età di 37 anni.