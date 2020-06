le previsioni in sicilia

Un avvio di week end nel segno del bel tempo in Sicilia.

L’alta pressione sulle regioni meridionale tiene bene nell’Isola dove la giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso. Una tendenza confermata anche per la giornata di domenica

Temperature in lieve aumento, venti in prevalenza da NO a tratti anche moderati con mari fino a mossi.