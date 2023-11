Tragedia sventata al Ponte Oreto a Palermo dove una giovane donna di neppure 30 anni ha tentato di togliersi la vita per ragioni ancora da chiarire. Alcuni giorni fa, infatti, la donna era pronta a lanciarsi nel vuoto ma un agente della polizia stradale che stava passando di lì, avrebbe notato la giovane ferma tra il parapetto e una ringhiera messa proprio a protezione.

Il poliziotto quindi si è fermato vicino a lei per tentare la strada del dialogo e avvicinarsi sempre di più.

L’intervento dell’agente

Improvvisamente, però, la giovane avrebbe deciso di buttarsi costringendo l’agente, che nel frattempo si era seduto sulla balaustra, ad afferrarla per un braccio scongiurando così la caduta nel vuoto. Ad aiutarlo anche un sanitario, che lavora per un’associazione privata, che ha notato la scena e si è fermato.

Una volta messa al sicuro, sul posto sono intervenute altre volanti e un’ambulanza del 118 che ha sottoposto la giovane ad accertamenti prima di accompagnarla in ospedale. Ancora da accertare per quale ragione la giovane volesse compiere l’estremo gesto.

Minaccia di lanciarsi nel vuoto, sindaco Floridia lo convince a desistere

In piena estate un altro episodio simile questa volta a Floridia in provincia di Siracusa. Un uomo di 30 anni minacciò di lanciarsi nel vuoto dal balcone di una palazzina in via Crispi. A convincerlo a desistere è stato il sindaco, Marco Carianni, che, dopo aver saputo della vicenda, emersa nel tardo pomeriggio, ha deciso di recarsi sul posto, provando a dare un contributo.

Ha avuto il via libera dai vigili del fuoco e dai carabinieri che, frattanto, avevano già cinturato l’area e tentato di avviare una interlocuzione con il 30enne. Le parole del primo cittadino, evidentemente, hanno fatto breccia nell’animo di quell’uomo che, al termine della “trattativa” con il sindaco ha pensato di compiere un passo indietro. Dietro questo tentativo di suicidio ci sarebbero problemi legati alla sfera personale del trentenne, “non c’entrano vicende legate al lavoro o alla perdita del reddito di cittadinanza” spiega a BlogSicilia il sindaco di Floridia.

