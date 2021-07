Ancora da accertare la causa del decesso

È stata disposta l’autopsia sul giovane polacco di 23 anni trovato senza vita in una zona impervia a Capo Gallo a Palermo. Il giovane era sull’Isola per una vacanza e aveva deciso di fare un’escursione a Capo Gallo, dov’era arrivato a bordo di uno scooter preso a noleggio.

Poi l’incidente, forse una caduta accidentale dalla scogliera che avrebbe provocato la morte. A notare il corpo è stata una coppia che stava perlustrando la zona del faro, sul versante di Isola delle Femmine, nella località conosciuta come Malpasso.

I due sono tornati indietro, in un punto in cui c’era copertura telefonica, e hanno contattato il 118 segnalando il ritrovamento. A recuperare il corpo il soccorso alpino. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato Mondello. Il giovane indossava abiti sportivi e aveva uno zainetto in cui c’erano le chiavi dello scooter.

La salma è stata portata al Policlinico. Da capire la causa della morte e se il giovane fosse con qualcuno in quella zona di Capo Gallo. Il consolato polacco ha avviato le procedure per rintracciare i familiari del 23enne.

L’ipotesi di una tragica caduta durante arrampicata

Accanto al ragazzo i soccorritori hanno trovato uno zaino. Il giovane era vestito con abbigliamento da arrampicata. Secondo una prima ricostruzione il 23enne polacco sarebbe precipitato mentre si arrampicava sulla parete del monte Gallo in solitaria, finendo la sua corsa sulla scogliera. Secondo le prime valutazioni le ferite sono compatibili con la caduta dalla parete. Gli inquirenti stanno comunque indagando anche su altre piste.