In Sicilia nel 2025 il 27,5 per cento dei giovani tra i 15 e i 34 anni non lavora e non segue percorsi di istruzione o formazione, contro una media nazionale del 15,6 per cento.

In Nord Africa la condizione riguarda il 30,1 per cento dei giovani tra i 15 e i 24 anni, con un’incidenza particolarmente elevata tra le donne, per le quali la percentuale sale al 42,6 per cento, contro il 18,1 per cento dei coetanei maschi. Fasce d’età differenti, che non consentono un confronto statistico diretto, ma restituiscono la dimensione di una questione che interessa entrambe le sponde del Mediterraneo: garantire alle nuove generazioni l’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro.

È il tema al centro della conferenza internazionale “Giovani del Mediterraneo, costruire insieme il futuro”, promossa dalla Fondazione Dusmet, dal Coppem, dalla Conferenza Episcopale Siciliana, dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e dalla rete Mare Nostrum, che si conclude oggi all’abbazia benedettina di San Martino delle Scale.

I dati, contenuti nei rapporti 2026 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Global Employment Trends for Youth) e della Banca d’Italia (L’economia della Sicilia), richiamano la necessità di rafforzare il rapporto tra sistema educativo e mondo produttivo, con particolare attenzione agli ostacoli che limitano la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

A questo si aggiunge il fenomeno della perdita di capitale umano. Secondo l’Istat, tra il 2019 e il 2025 il Mezzogiorno ha registrato un saldo migratorio negativo di circa 150 mila laureati italiani tra i 25 e i 34 anni: 122 mila nel saldo dei trasferimenti con il Centro-Nord e 28 mila in quello con l’estero. Una perdita netta di competenze che rischia di compromettere le prospettive di sviluppo dei territori meridionali.

I dati relativi al 2025 sono ancora provvisori

Particolarmente significativo il dato siciliano: secondo il Rapporto Svimez 2026, nel solo 2025 hanno lasciato l’Isola 12.152 giovani tra i 25 e i 34 anni, di cui 8.849 diretti verso il Centro-Nord e 3.303 all’estero. Negli ultimi vent’anni la popolazione siciliana tra i 15 e i 34 anni si è ridotta di 312 mila unità, con una flessione del 19,7 per cento.

Il quadro presenta, tuttavia, anche segnali incoraggianti. Secondo Eurostat, in Italia la quota dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non partecipano a percorsi di istruzione o formazione è scesa dal 25,7 per cento del 2015 al 13,3 per cento del 2025, avvicinandosi alla media dell’Unione europea, pari all’11 per cento. Un miglioramento significativo, che non cancella però i divari territoriali.

“Il nostro obiettivo non è scoraggiare i giovani dal partire, ma contribuire a creare le condizioni affinché partire sia una scelta, restare una possibilità concreta e tornare un’opportunità. Il Mediterraneo ha un patrimonio di competenze, culture ed esperienze che può essere valorizzato attraverso la cooperazione e l’innovazione di cui i giovani stessi sono il motore. Occorre ascoltare le nuove generazioni, coinvolgerle nelle decisioni che le riguardano e mettere in relazione le istituzioni, le comunità educanti e il mondo del lavoro. È in questa direzione che si muove l’impegno della Fondazione Dusmet”, sottolinea Cristiano Bevilacqua, direttore scientifico della Fondazione G.B. Dusmet.

Dopo il confronto di ieri sulle politiche per l’occupazione giovanile e sul ruolo degli enti locali, la seconda giornata dei lavori, moderata dal giornalista Riccardo Birgi, è dedicata alle esperienze concrete di formazione e cooperazione nel contesto italiano e mediterraneo.

“Queste iniziative dedicate ai giovani del Mediterraneo sono il sale per una città che sta vivendo, anche attraverso il Forum delle Culture, l’opportunità di comprendere non soltanto quanto sia importante l’internazionalizzazione dei processi, ma anche quanto lo sia lo scambio fra diverse culture e popolazioni che qui trovano una sintesi – sottolinea Fabrizio Ferrandelli, assessore del Comune di Palermo ai Rapporti con le comunità –. Giorni di dibattito, di ascolto, di reti reali e di relazioni che si stanno costruendo a partire da queste due giornate e che, ne sono convinto, contribuiranno a costruire il futuro di questa città”.

La mobilità degli studenti internazionali come strumento per promuovere relazioni e sviluppo tra i Paesi è al centro dell’intervento di Maurizio Certini, del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, mentre Michele Damanti, della Fondazione Giorgio La Pira, affronta il tema dei progetti formativi rivolti alle scuole superiori. Al rapporto tra educazione, lavoro e cooperazione è dedicato l’intervento di Letizia Gamberi, mentre Giulia Passaniti, dell’Opera per la gioventù Giorgio La Pira, affronta il contributo delle nuove generazioni al dialogo e alla pace nel Mediterraneo.

Dai fondi europei alla nascita di un’impresa

A trasformare le opportunità offerte dall’Unione europea in un progetto imprenditoriale è stata Emanuela Vecchio, originaria di Gaeta, che a soli vent’anni ha avviato il suo percorso d’impresa, dando vita a Nuovavita Hair, marchio di prodotti naturali per la cura dei capelli interamente made in Italy. Un progetto nato da un’esperienza personale, dopo che una forte allergia al nichel le aveva provocato la caduta dei capelli, e sviluppato attraverso la formazione specialistica in tricologia. «Grazie ai fondi della Comunità europea sono riuscita a realizzare un mio obiettivo lavorativo e un sogno», racconta la giovane imprenditrice, che oggi opera tra Gaeta e Milano. Un percorso non privo di ostacoli, soprattutto sul fronte burocratico. “La Comunità europea mette a disposizione dei fondi che possono aiutare tantissimi giovani che hanno dei sogni e degli obiettivi a realizzarli. All’inizio magari è un po’ difficile, le vie burocratiche sono un pochino lunghe”.

La cooperazione agricola per creare occupazione

Le opportunità occupazionali legate alla cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo agricolo e all’inclusione di giovani e donne, sono approfondite da Carlo Simonetti, della Fondazione Giovanni Paolo II per il Dialogo, la Cooperazione e lo Sviluppo.

«La cooperazione internazionale allo sviluppo svolge in molti Paesi in via di sviluppo un ruolo importante per stimolare le economie locali, creare occupazione e creare impresa», spiega Simonetti, progettista ed esperto di sviluppo agricolo, sottolineando l’importanza degli investimenti per migliorare la qualità dei prodotti, la produttività, l’accesso alle risorse e la meccanizzazione dei processi produttivi. Interventi che possono generare occupazione lungo tutta la filiera, dalla coltivazione alla preparazione dei prodotti per il mercato. “I giovani, magari figli di agricoltori, che probabilmente non avrebbero mai sperato di vedere nell’agricoltura un’opportunità per il loro sviluppo, se questa agricoltura viene riqualificata e aggiornata per rispondere alle esigenze del mercato, possono trovare in questo settore un’opportunità per il proprio futuro”.

La Fondazione Dusmet porterà i risultati del confronto internazionale di San Martino delle Scale nel percorso di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù in Corea del Sud, contribuendo alla riflessione sui temi dell’educazione, del lavoro, della cooperazione internazionale e del ruolo delle nuove generazioni nella costruzione della pace.