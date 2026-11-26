Domani il vertice con Regione, Ue e studenti

In Sicilia la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 27,2%, oltre il doppio della media europea. Una criticità che si estende sull’intera area mediterranea, dove nei Paesi arabi supera il 26% e nel Nord Africa più di un ragazzo su tre non studia, non lavora e non è inserito in alcun percorso formativo.

A fotografare il divario occupazionale e formativo tra le due sponde del mare sono i più recenti rapporti statistici internazionali, al centro dell’analisi elaborata in vista di un confronto allargato tra istituzioni, mondo accademico, professionisti e nuove generazioni.

L’emergenza lavoro e il divario tra scuola e imprese

I numeri raccolti dall’Eurostat Regional Yearbook 2026 evidenziano il ritardo strutturale del mercato del lavoro isolano: nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni, il 27,2% dei giovani siciliani risulta disoccupato contro l’11,7% della media dell’Unione europea. Preoccupa anche il dato sui cosiddetti Neet, che nell’Isola tocca il 22,8%, ben al di sopra del 13,3% nazionale e dell’11% europeo.

Il quadro resta complesso anche sull’altra sponda del Mediterraneo: secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 26,2% nei Paesi arabi e al 22,6% nel Nord Africa. A rendere ancora più difficile l’ingresso stabile in azienda sono l’impatto dell’intelligenza artificiale, le rapide trasformazioni tecnologiche e la richiesta di competenze sempre più specialistiche. In questo scenario, neanche il titolo di studio garantisce uno sbocco immediato: in Italia, secondo l’ultimo rapporto Istat, trova lavoro il 62,9% dei neodiplomati (contro il 77,2% europeo) e il 78,7% dei neolaureati (rispetto all’87% dell’Ue).

Il confronto internazionale a San Martino delle Scale

Proprio questi dati e le strategie per colmare il divario tra formazione e occupazione saranno al centro del forum internazionale “Giovani del Mediterraneo – Costruire insieme il futuro”, in programma domani, venerdì 27, e sabato 28 novembre all’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale, nel Palermitano.

Promosso da COPPEM, Fondazione Dusmet, Fondazione Giorgio La Pira e Rete Mare Nostrum – nel percorso di avvicinamento alla Giornata mondiale della gioventù del 2027 a Seul – l’appuntamento riunirà oltre 80 studenti delle scuole superiori chiamati a dialogare direttamente con i rappresentanti delle istituzioni. “Aprire le porte dell’Abbazia ai giovani significa offrire loro uno spazio di ascolto e di dialogo, nel quale possano esprimere le proprie aspirazioni e contribuire alla costruzione di un Mediterraneo fondato sulla cooperazione, sulla dignità del lavoro e sulla pace”, sottolinea l’abate di San Martino delle Scale e presidente della Fondazione Dusmet, dom Vittorio Rizzone.

I lavori prenderanno il via domani alle 9.30 con gli interventi, tra gli altri, dell’abate dom Vittorio Rizzone, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, degli assessori regionali Girolamo Turano (Istruzione) e Alessandro Dagnino (Economia), del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente della Conferenza episcopale siciliana Antonino Raspanti, dell’arcivescovo emerito di Monreale Michele Pennisi, del segretario generale del COPPEM Francesco Sammaritano e con un videomessaggio della commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica.

Tre i panel tematici previsti, con il contributo di relatori come il presidente del COPPEM Adly Hussein, il presidente dell’Università Istanbul Aydin Mustafa Aydin, il presidente dell’Ordine degli ingegneri Antonino Sala e delegazioni provenienti da Marocco, Algeria, Turchia, Giordania, Grecia e Belgio. La seconda giornata di sabato 28 novembre sarà dedicata a mobilità studentesca, imprenditoria giovanile, progetti agricoli inclusivi e dialogo interculturale (ingresso gratuito previa iscrizione).