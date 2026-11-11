Via libera della giunta al disegno di legge triennale 2027-2029

Il governo Schifani accelera e, dopo il bilancio approvato nei giorni scorsi, incassa il via libera alla legge di Stabilità regionale per il triennio 2027-2029. Sul piatto c’è una manovra corposa dal valore complessivo di 1,7 miliardi di euro. Un pacchetto di norme che punta a blindare i conti ma, allo stesso tempo, a iniettare risorse fresche nel tessuto economico dell’Isola: sostegno alle imprese, aiuti alle famiglie contro il caro-vita, un piano d’urto per trattenere i giovani in Sicilia e il definitivo superamento del precariato storico.

«Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia, mettendo a disposizione risorse importanti per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo», sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani. «Il risanamento dei conti pubblici realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alle famiglie e alle imprese».

Il “pacchetto giovani” per fermare l’esodo

Il fulcro della manovra è il pacchetto di interventi per il “diritto di restare”, pensato per contrastare la fuga dei cervelli. La misura faro si chiama “Giovani talenti Sicilia”: un assegno triennale da 30 mila euro complessivi per i laureati più meritevoli degli atenei siciliani che decidono di non lasciare l’Isola. Per questo incentivo sono stati stanziati 10 milioni di euro all’anno per il triennio. Altri 10 milioni annui serviranno ad abbattere gli interessi sui mutui contratti dalle università per riqualificare gli spazi e gli alloggi studenteschi.

«Vogliamo rendere concreto il diritto di restare in Sicilia», spiega l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. «Introduciamo un sostegno economico per i giovani laureati più meritevoli e, per la prima volta, un incentivo regionale ai premi di produttività, con un contributo che arriva al 60 per cento per i lavoratori under 35. È una misura che lega la crescita delle imprese all’aumento delle retribuzioni».

Sul fronte del lavoro, infatti, la Regione coprirà il 50% del costo dei premi di produttività aziendali erogati ai dipendenti, quota che sale appunto al 60% per i giovani sotto i 35 anni (stanziamento di 10 milioni l’anno).

Imprese, energia e agricoltura

Per il sistema produttivo arrivano risorse per l’accesso al credito e per calmierare i costi fissi. In dettaglio:

30 milioni di euro per l’abbattimento degli interessi sui mutui delle micro, piccole e medie imprese (scorrimento della graduatoria Irfis e nuovo avviso).

12 milioni di euro per ridurre i costi del credito nei settori commercio, artigianato e cooperazione.

10 milioni di euro per il nuovo “bonus energia” a favore delle imprese.

10 milioni di euro a sostegno del comparto olivicolo.

Sociale, scuola e impianti sportivi

La Finanziaria non dimentica il welfare, stanziando 20 milioni per lo scorrimento del contributo di solidarietà e 10 milioni contro la povertà e l’esclusione sociale, oltre a fondi per i centri antiviolenza, il bonus bebè e il programma “Liberi di scegliere”.

Per la scuola nasce un fondo rotativo da 25 milioni di euro destinato ai Comuni per anticipare le spese di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Altri 25 milioni vanno a integrare il bando già esistente da 40 milioni per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva nell’Isola.

Sanità: nasce “Azienda Zero” e aiuti per i viaggi pediatrici

La vera rivoluzione sul piano dei servizi è l’istituzione di Azienda Zero, una struttura centrale che avrà il compito di razionalizzare la spesa sanitaria, centralizzare gli acquisti e migliorare l’efficienza dei reparti. La giunta ha inoltre stanziato 63 milioni di euro per l’aumento della compartecipazione regionale al fondo sanitario. Spazio anche alla solidarietà: previsti 10 milioni di euro per coprire le spese di viaggio e alloggio delle famiglie a basso reddito con figli affetti da patologie pediatriche che necessitano di cure fuori provincia o regione.

Comuni, Forestali e la svolta per gli ex Pip

Forte sostegno agli enti locali: il fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni sale a 400 milioni di euro (+35 milioni rispetto alle previsioni iniziali), mentre il fondo investimenti si attesta a 120 milioni (+5 milioni).

Per il settore forestale vengono messi sul tavolo 76 milioni di euro, che comprendono 10 milioni per gli adeguamenti contrattuali e 11 milioni per il contratto integrativo. Confermato l’aumento delle 28 giornate lavorative per ciascun contingente introdotto lo scorso anno. Inoltre, 10 milioni finanzieranno un nuovo contingente di mille persone per il contrasto agli incendi boschivi.

Infine, arriva la parola “fine” sul precariato storico: con 35 milioni di euro viene finanziata la trasformazione a tempo pieno (a 36 ore settimanali) per tutti i lavoratori dei bacini ex Pip, ex Keller ed ex Pumex, a partire dal 1° aprile 2027. Confermate anche le misure storiche come il bonus “Caro voli” (37 milioni) e gli incentivi all’occupazione di “Decontribuzione Sicilia”.

I prossimi passi della legge di Stabilità

Trattandosi di un disegno di legge approvato dalla giunta di governo, l’iter legislativo è solo alle battute iniziali e dovrà seguire i passaggi istituzionali obbligatori prima di entrare in vigore. Il testo verrà innanzitutto trasmesso formalmente all’Assemblea Regionale Siciliana per essere assegnato alle singole commissioni parlamentari di merito, le quali dovranno esprimere i pareri di competenza. Successivamente, la manovra passerà al vaglio cruciale della Commissione Bilancio ed Economia, la sede in cui si giocherà la prima vera partita sugli emendamenti presentati dalle forze politiche di maggioranza e opposizione. Una volta ottenuto il via libera in commissione, il disegno di legge approderà finalmente nell’Aula di Palazzo dei Normanni per la discussione generale, l’esame articolo per articolo e la votazione finale. Solo dopo il sì definitivo dell’ARS, la manovra potrà essere promulgata dal presidente della Regione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, diventando a tutti gli effetti legge della Regione siciliana.