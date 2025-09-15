Domenica 12 ottobre alle 18 al Teatro Al Convento in via Castellana Bandiera 66 a Palermo andrà in scena “Specchio, specchio delle mie brame, sono attrice, ma faccio la fame”, il nuovo spettacolo comico e semiserio interpretato da Giovanna Carrozza e scritto da Valeria Martorelli.

Un monologo manifesto che racconta con ironia la condizione della donna nel mondo del teatro e dello spettacolo, soprattutto in Sicilia, attraverso la vita di un’attrice che è anche moglie, madre e lavoratrice.





Con leggerezza e spirito critico Giovanna Carrozza porta il pubblico a riflettere sulle difficoltà e le sfide quotidiane di chi sceglie il teatro come professione, restituendo la dimensione reale di un mestiere tanto affascinante quanto complesso.

«Racconterò – spiega Giovanna Carrozza – la vita di una povera attrice: dal sogno di bambina al significato concreto di vivere oggi di teatro a Palermo».

Sul palco sarà presente anche Carlos Cammisano, mentre le musiche originali sono di Salvo Vitale.

L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 12 euro e per prenotare i biglietti è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3397166425.

