Oggi i fuenrali

Si sono celebrati oggi i funerali di Giovanni Mancino il giovane di 24 anni morto il 10 maggio, Un corteo ha percorso le strade del quartiere per dare l’ultimo saluto al giovane conosciuto da tutti nella zona di via Montepellegrino.

In tanti hanno voluto lasciare un pensiero per non dimenticare e ricordare Giovanni.

Io non ho parole non posso crederci e non voglio crederci. Non potevi andartene cosi tu che sei sempre stato forte!! Ho saputo adesso questa notizia troppo brutta.. speravo non eri tu.. ma purtroppo sei tu che ci hai lasciato così senza poterti nemmeno darti un ultimo saluto.. ciao Giovanni Mancino rimarrai sempre nei cuori di tutti.. ❤❤

Non ci credo frà.. non è vero.. e dire che sembra solo ieri che andavamo alle superiori insieme.. e vedere.. notizie del genere mi porta una tristezza immensa.. le mie più sentite condoglianze alla famiglia.. ,

Ancora non credo alla notizia orribile che mi è arrivata…non ci sono parole!!

Anche se non ci sentivamo da molti anni ormai comunque il ricordo che ho di te resta indelebile, Resti nel mio cuore per sempre!! ❤️ Giovanni

Non ci sono parole .. Giovanni ♥️ tutti ti conoscevo e tutti ti volevano bene. Un adolescenza passata insieme. Oggi la Via Montalbo Piange la tua Assenza , ci hai lasciati tutti di sasso. R.i.p Mancino ♥️