Tutti i link

Entrano nel vivo le celebrazioni della Settimana Santa. Il Giovedì Santo è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno liturgico. E’ il giorno in cui si ricorda l’ultima cena di Gesù, e nella tradizione si fa visita ai sepolcri allestiti nelle chiese, dove gli altari vengono addobbati con fiori, germogli e candele. Quest’anno i fedeli dovranno rinunciare a questa tradizione molto radicata soprattutto nei rioni popolari e nei paesi. Ma i riti sacri non si fermano e, così, anche la messa in Coena Domini sarà celebrata in streaming. Ecco gli orari delle celebrazioni e i link alle dirette:

Arcidiocesi di Palermo

Ore 19 – celebrazione eucaristica dell’arcivescovo Corrado Lorefice in diretta social (clicca qui) e in tv: Tele Scout Europa – Canali 199 e 667 e Video Mediterraneo (In diretta) Tele One – canale 19 (In differita). Video Regione – canale 16 (In differita).

Diocesi di Cefalù

Alle ore 09.30, il Vescovo si collegherà con i sacerdoti e i diaconi della Diocesi per la celebrazione dell’Ora terza; dopo la lettura breve terrà l’omelia sul dono e il mistero del sacerdozio ministeriale; la celebrazione si concluderà con le intercessioni, l’orazione e la benedizione. Alle ore 18.00 il Vescovo celebrerà la messa In coena Domini. Al

“Gloria” si suoneranno le campane a festa; queste poi taceranno sino al Gloria della veglia pasquale. Si ometteranno la lavanda dei piedi e la processione al termine della celebrazione per la reposizione della Santissima Eucaristia: il Santissimo viene riposto nel tabernacolo consueto della Chiesa, e non in altri luoghi per la reposizione. La celebrazione si conclude senza la benedizione. La diretta trasmessa sui canali social della Diocesi (clicca qui).

Arcdiocesi di Agrigento

ore 19,00 – celebrazione eucaristica dell’arcivescovo.

ore 20,00 – preghiera “comunitaria”. Per la diretta video clicca qui. Per la diretta audio clicca qui.

Diocesi di Caltanissetta

Ore 11 – processione del vescovo coi sacerdoti del seminario (dal Santurario del Signore della città alla Cattedrale)

Ore 12 – benedizione al popolo e alla città dal portone della Cattedrale con il Santissimo Sacramento

Ore 19 – celebrazione eucaristica dell’arcivescovo. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Mazara

Ore 18.30 – celebrazione eucaristica del vescovo. In diretta dalla Cattedrale “Santissimo Salvatore” (clicca qui per la diretta)

Diocesi di Acireale

Ore 19.30 celebrazione eucaristica del vescovo. Per la diretta streaming clicca qui

Diocesi di Monreale

Ore 18 – celebrazione eucaristica dell’arcivescovo. Clicca qui per la diretta video

Diocesi di Ragusa

Ore 17 – celebrazione eucaristica del vescovo. Sarà possibile seguire le dirette su Tele Pegaso (canale 812 del digitale terrestre) o tramite i seguenti canali: www.cattedraletv.it, www.diocesidiragusa.it, www.insiemeragusa.it, www.radiokaris.it, le pagine Facebook di Diocesi di Ragusa; sulle frequenze FM 87.8 e 99.3 di Radio Karis inBlu e sul Canale Youtube di Radio Karis Ragusa.

Diocesi di Nicosia

Ore 17 – celebrazione eucaristica del vescovo. Per la diretta video clicca qui.

Arcidiocesi di Catania

Ore 19 – celebrazione eucaristica del vescovo. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Trapani

Ore 19 – celebrazione eucaristica del vescovo. Nelle famiglie si farà una preghiera di ringraziamento sul pane. Poiché l’Eucaristia è sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, in questo giorno, il vescovo invita a prendere un impegno di solidarietà verso i nostri fratelli. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook (clicca qui)

Diocesi di Noto

Ore 10 – celebrazione eucaristica di don Fortunato Di Noto dalla parrocchia San Giovanni Battista di Avola

Ore 15 – coroncina alla divina misericordia con don Michele Iacono dalla parrocchia San Paolo Apostolo di Pozzallo

Ore 19 – celebrazione eucaristica con don Gianni Donzello dalla Basilica Santa Maria Maggiore di Ispica. In diretta streaming sui canali Youtube e Facebook. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta TV su Video Regione (LA2) canale 98 del digitale terrestre e su Canale8 Canale73 del digitale terrestre.

Diocesi di Patti

Ore 18 – celebrazione eucaristica del vescovo, in diretta su Facebook (clicca qui) e sul canale 14 del digitale terrestre.

Arcidiocesi di Messina

Ore 19 – celebrazione eucaristica dell’arcivescovo, in diretta social dalla Basilica Cattedrale (Facebook – YouTube – diocesimessina.it)

Diocesi di Piazza Armerina

ore 17 – celebrazione eucaristica. Per la diretta video clicca qui