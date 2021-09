Traffico rivoluzionato a Termini, l'ordinanza

Passa la carovana del Giro di Sicilia, limitazioni al traffico veicolare sulla A20. Domani, giovedì 30 settembre, in occasione della terza tappa della kermesse sportiva che porterà i ciclisti da Termini Imerese a Caronia, sulla A20 Palermo-Messina saranno interdette al transito le rampe in entrata e in uscita dello svincolo autostradale di Castelbuono, dalle 12 alle 13.50, e dello svincolo di Tusa, dalle 13 alle 14.50.

Traffico rivoluzionato a Termini Imerese

La città di Termini Imerese si prepara ad accogliere il Giro di Sicilia con la terza tappa Termini – Caronia, in programma giovedì 30 settembre con partenza da piazza Duomo prevista alle 10,15. Si tratta di un percorso impegnativo con salita a Geraci Siculo – Pollina e arrivo, previsto intorno alle 14, sullo strappo di Caronia per un complessivo di 180 km. Per l’occasione, sarà rivoluzionato il traffico cittadino.

Il percorso dei corridori

I corridori da Lungomare Cristoforo Colombo si trasferiranno, guidati dall’autovettura del direttore di gara attraverso via Gisira e via Palo Balsamo, in pizza Duomo per il tradizionale “foglio presenza”.

Terminata la registrazione i corridori attraverseranno: via Mazzini, piazza Umberto I, via Vittorio Amedeo fino all’incrocio di via Armando Diaz, da qui scenderanno in direzione della parte bassa della città attraverso piazza San Carlo, via Stesicoro, corso Umberto e Margherita, piazza della Vittoria, via Aurora, piazza Stanzione – Europa, fino a raggiungere la via Libertà dove ci sarà il cosiddetto “km Zero” o meglio l’inizio della competizione. Tutte queste vie saranno “interessate”, da divieti di sosta, così come anche via Belvedere Principe di Piemonte e via Iannelli, in prossimità di piazza Duomo, quest’ultime destinate alla logistica dell’organizzazione.

Per questa occasione piazza Duomo sarà allestita con gazebi, aree specifiche dedicate, per la stampa, i fotografi e per quanto riguarda l’hospitality.

L’ordinanza con divieti e chiusure a Termini

Dalle 17 di oggi alle 15 di giovedì 30 settembre e comunque fino alla rimozione delle infrastrutture L’ordinanza del 2° Settore – Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Demografici Numero 320 Del 24/09/2021 prevede.

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta l’area di Piazza Duomo, delimitata da Via Mazzini – Via Marco Tullio Cicerone – Via Vincenzo La Barbera – Via Belvedere Principe di Piemonte – Via Enrico Iannelli e Via Garibaldi (ad eccezione della bretella viaria tra la Via Enrico Iannelli e la Via Garibaldi).

Giovedì 30 settembre dalle 5 alle 14

E comunque fino al termine della gara e spostamento veicoli dedicati

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta la Via Lungomare Cristoforo Colombo.

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta la Via Gianmatteo Natoli.

Sospendere gli effetti di qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente e comunque fino al passaggio dell’autoveicolo recante il cartello “chiusura / fine gara ciclistica”

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, in Via Belvedere Principe Di Piemonte, nel tratto di strada compreso tra Piazza Duomo e la Via Serpentina Paolo Balsamo/Via Castellana.

Istituire Senso Vietato in Via Belvedere Principe di Piemonte per i veicoli provenienti dalla Via Serpentina Paolo Balsamo, con Obbligo di svoltare a destra proseguendo con direzione Via Circonvallazione Castello.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, in Via Belvedere Principe Di Piemonte, nel tratto di strada compreso tra la Via Serpentina Paolo Balsamo/Via Castellana ed il civico numero 80 della Via Belvedere Principe di Piemonte (Gelateria Cicciuzzu).

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, in tutta la Via Castellana.

Istituire Senso Vietato in Via Castellana per i veicoli provenienti da Via Circonvallazione Castello (lato Shiagù).

Istituire Senso Vietato in Via Circonvallazione Castello per i veicoli provenienti dall’incrocio Via Iannelli / Piazza San Giovanni.

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Enrico Iannelli, nel tratto di strada compreso tra Piazza Duomo/Via Belvedere Principe di Piemonte e Via Marchese De Spucches.

Istituire Senso Vietato in Piazza San Carlo/Via Gregorio Ugdulena in corrispondenza della Chiesa San Carlo Borromeo.

Istituire Senso Vietato in Via Gregorio Ugdulena in corrispondenza dell’incrocio con la Via Ricca, con Obbligo di svoltare a destra proseguendo con direzione Piazzetta Finocchiaro Aprile.

Istituire Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in tutta la Via Giuseppe Mazzini.

Istituire Senso Vietato in Via Mazzini in corrispondenza dell’incrocio con la Via San Salvatore, con Obbligo di svoltare a sinistra proseguendo con direzione Via San salvatore/Via Garibaldi.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Piazza Umberto I°, nel tratto di strada compreso tra Via Mazzini e Via Vittorio Amedeo.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Vittorio Amedeo, nel tratto di strada compreso tra Piazza Umberto I° e Via Armando Diaz/Via Monachelle.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, in tutta la Via Armando Diaz.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Piazza San Carlo, nel tratto di strada compreso tra Via Stesicoro/Via Armando Diaz e Via Stesicoro (sottopasso con archi).

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Stesicoro, nel tratto di strada compreso tra Via Armando Diaz/Piazza San Carlo e Corso Umberto e Margherita.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Corso Umberto e Margherita, nel tratto di strada compreso tra Via Stesicoro e Piazza Della Vittoria.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Piazza Della Vittoria, nel tratto di strada compreso tra Corso Umberto e Margherita e Viale Unità D’Italia.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Viale Unità D’Italia, nel tratto di strada compreso tra Piazza Della Vittoria e Piazza Europa.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Piazza Europa, nel tratto di strada compreso tra Viale Unità D’Italia e Via Libertà.

Istituire Divieto di Sosta, con rimozione coatta, ambo i lati in Via Libertà, nel tratto di strada compreso tra Via Libertà e la Via Alessandro Manzo/SS113.

Giovedì 30 settembre dalle 09 alle 14

E comunque fino al passaggio dell’autoveicolo recante il cartello “chiusura / fine gara ciclistica”

Istituire Divieto di Transito in Piazza Umberto I°, nel tratto di strada compreso tra Via Mazzini e Via Vittorio Amedeo.

Istituire Senso Vietato in Piazza Umberto I° per i veicoli provenienti da Via Stesicoro, Via Nicolò Palmeri, Via Raffaele Inguaggiato e Via Giacinto Lo Faso.

Istituire Divieto di Transito in Via Vittorio Amedeo, nel tratto di strada compreso tra Piazza Umberto I° e Via Armando Diaz/Via Monachelle.

Istituire Senso Vietato in Via Vittorio Amedeo per i veicoli provenienti da Piazza Sant’Antonio, in corrispondenza dell’incrocio con la Via Torino, con Obbligo di svoltare a sinistra proseguendo con direzione Via Bevuto.

Istituire Divieto di Transito in tutta la Via Armando Diaz.

Istituire Divieto di Transito in Piazza San Carlo, nel tratto di strada compreso tra Via Stesicoro/Via Armando Diaz e Via Stesicoro (sottopasso con archi).

Istituire Divieto di Transito in Via Stesicoro, nel tratto di strada compreso tra Via Armando Diaz/Piazza San Carlo e Corso Umberto e Margherita.

Istituire Senso Vietato in Via Stesicoro per i veicoli provenienti da Via Senatore Edoardo Battaglia, con Obbligo di svoltare a sinistra proseguendo con direzione Via Barratina.

Istituire Divieto di Transito in Corso Umberto e Margherita, nel tratto di strada compreso tra Via Stesicoro e Piazza Della Vittoria.

Istituire Senso Vietato in Corso Umberto e Margherita per i veicoli provenienti da Via San Giuseppe, Via Porta Euracea, Via F.sco Denaro Pandolfini, Piazza F.sco Crispi, Via Porta Caricato e Via Giuseppe Salemi Oddo/Piazza della Vittoria.

Obbligo per i veicoli in transito in Via San Giuseppe di svoltare a sinistra all’incrocio con Corso Umberto e Margherita, proseguendo con direzione Piazza La Masa.

Istituire Divieto di Transito in Piazza Della Vittoria, nel tratto di strada compreso tra Corso Umberto e Margherita e Viale Unità D’Italia.

Istituire Senso Vietato in Piazza Della Vittoria per i veicoli provenienti da Via Senatore Edoardo Battaglia, Via Taormina e Via Giuseppe Salemi Oddo.

Istituire Divieto di Transito in Viale Unità D’Italia, nel tratto di strada compreso tra Piazza Della Vittoria e Piazza Europa.

Istituire Divieto di Transito in Piazza Europa, nel tratto di strada compreso tra Viale Unità D’Italia e Via Libertà.

Istituire Senso Vietato in Piazza Europa per i veicoli provenienti da Via Del Progresso e Via Aurora.

Istituire Divieto di Transito in Via Libertà, nel tratto di strada compreso tra Via Libertà e la Via Alessandro Manzo/SS113.

Istituire Divieto di Transito Temporaneo e Senso Vietato da tutte le vie adiacenti e gli accessi pubblici e privati, durante la chiusura del circuito ed il passaggio dei ciclisti e dei mezzi impegnati nella tratta agonistica, ricadenti nelle seguenti Vie/Piazze: Piazza Duomo – Via Mazzini – Piazza Umberto I° – Via Vittorio Amedeo – Via Armando Diaz – Piazza San Carlo – Via Stesicoro – Corso Umberto e Margherita – Piazza della Vittoria – Viale Unità D’Italia – Piazza Europa – Via Libertà.